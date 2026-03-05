Ο Σωτήρης Χατζάκης για τη σύζυγό του: Ήμουν φανατικός εργένης αλλά κατάλαβα ότι αγαπάω αυτό το πλάσμα

Μία σπάνια διπλή τηλεοπτική συνέντευξη έδωσαν ο Σωτήρης Χατζάκης και η Πολυξένη Μυλωνά, που ενώθηκαν πρόσφατα με τα δεσμά του γάμου.

Ο Σωτήρης Χατζάκης που παντρεύτηκε τον Οκτώβριο του 2025 με πολιτικό γάμο την Πολυξένη Μυλωνά ήταν την Πέμπτη (05.03.2026) καλεσμένος μαζί με τη σύζυγό του στο στούντιο της εκπομπής «Buongiorno» και μίλησαν για τη σχέση τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαστε ζευγάρι από το 2009. Είχαμε όμως συναντηθεί το 2004, εγώ είχα “κλειδώσει” τον στόχο πάνω της. Μου άρεσε πάρα πολύ. Την είχα δει σε μια παράσταση… Άρχισα να τη σκέφτομαι, να της τηλεφωνώ και να τις κάνω επαγγελματικές προτάσεις, αλλά δεν έφευγε από τη Θεσσαλονίκη, μέχρι που πήγα εγώ το 2009 ως καλλιτεχνικός διευθυντής», αποκάλυψε ο Σωτήρης Χατζάκης.

«Κι εμένα μου άρεσε. Η ηλικία δεν υφίσταται στους ανθρώπους….Δεν τον καταλαβαίνω τον χρόνο με τον Σωτήρη…Δεν ήταν όλα εύκολα, αλλά αγαπηθήκαμε γι’ αυτό τον λόγο… Αυτό που μου έμαθαν οι γονείς μου, είναι να μην κοιτάω τους ανθρώπους στην τσέπη, στη φίρμα και στην ιδιότητα, να κάνω μια δουλειά που να είμαι ευτυχισμένη. Δεν ήθελα να πει ο κόσμος ότι είμαι μαζί του για να πάρω μια δουλειά. Αυτό με επηρέαζε τα πρώτα χρόνια, γι’ αυτό και όταν μου ζητούσε να πάω στο Εθνικό και εγώ ήμουν στο Κρατικό, με ενοχλούσε, είχα την περηφάνεια. Έλεγα όχι. Έλεγα ότι θέλω κι εγώ να κάνω την πορεία μου, να γίνω κάτι το σημαντικό, δεν ήθελα να με βοηθήσει… Ένιωθα μια έλξη για τον Σωτήρη, αλλά όχι συνειδητή. Ήμουν ψωροπερήφανη», είπε με τη σειρά της η Πολυξένη Μυλωνά.

«Όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε μαζί, δεν ήταν όλα ρόδινα. Φυσικά και υπήρξαν ρωγμές. Χωρίς ρωγμές δεν μπαίνει φως… Ποτέ όμως δε σκοτωνόμασταν. Υπάρχει πάντα μεταξύ μας ο διάλογος, και το γέλιο, γελάμε πολύ με τον Σωτήρη. Επίσης, όταν γνωριστήκαμε, πάνω που ήμασταν στα λουλούδια και στις χαρές, έσκασε το ΔΝΤ. Ο Σωτήρης, ήταν στο Κρατικό, μέναμε μαζί στη Θεσσαλονίκη και επειδή δεν πληρωνόμασταν οι ηθοποιοί, είπε ότι δε θα πληρώνεται ούτε ο ίδιος ως διευθυντής… Βοηθούσα εγώ. Επειδή δεν ανέχονταν ο Σωτήρης να πληρώνει η γυναίκα, του είπε “ώπα, είμαστε έναν χρόνο μαζί, τώρα θα βοηθήσω εγώ”. Όταν ο άντρας σου σε στηρίζει, σε σέβεται, σε αγαπάει… Αλλιώς γιατί παντρευτήκαμε; Πρέπει να είμαστε σε όλα μαζί», εξομολογήθηκε στη συνέχεια η όμορφη ηθοποιός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι απλά μικρά πράγματα της καθημερινής ζωής που με συγκινούν… Δεν υπάρχει ένα πρωί που να μην έχει σηκωθεί με χαμόγελο», πρόσθεσε στη συνέχεια ο Σωτήρης Χατζάκης.

Παράλληλα το ζευγάρι αποκάλυψε ότι στο ξεκίνημα της σχέσης του έμενε στη Θεσσαλονίκη και έπειτα χώρισαν για λίγο. Εκείνος κατέβηκε στην Αθήνα και η Πολυξένη Μυλωνά πήγε και τον βρήκε.

«Στην αρχή μέναμε μαζί στη Θεσσαλονίκη. Μετά εγώ ήρθα στην Αθήνα και εκεί χωρίσαμε για πολύ λίγο… Τότε η Πολυξένη είχε και ένα πολύ μικρό ατύχημα, είχε σπάσει το πόδι της και έμεινε πάνω. Όταν πήραν τα πράγματα εδώ μια ροή, κατέβηκε και μείναμε μαζί», δήλωσε ο Σωτήρης Χατζάκης.

«Είμαι πολύ ερωτευμένη μαζί του. Επαναδιατυπώνεται και μετουσιώνεται. Ο έρωτας δε φθίνει… Τον αγαπάω για όλα αυτά», εξομολογήθηκε η Πολυξένη Μυλωνά.

«Εγώ ήμουν εναντίον του γάμου και φανατικός εργένης. Πήγαινε όμως η ζωή και κατάλαβα ότι αγαπάω αυτό το πλάσμα, ζούμε μαζί, δεν είναι αστείο να μην είμαστε παντρεμένοι;», παραδέχτηκε στην ίδια συνέντευξη ο Σωτήρης Χατζάκης.