Ο Στράτος Τζώρτζογλου στο πλευρό του Γιώργου Μαζωνάκη: «Πάντα σεμνός και έτοιμος να βοηθήσει, στο τέλος θα νικήσει»

Ανοιχτή η στήριξη του Στράτου Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική παρά την θέλησή του.

Ο γνωστός ηθοποιός έκανε ανάρτηση στα social media για τον τραγουδιστή ο οποίος οδηγήθηκε την περασμένη Πέμπτη στο «Δρομοκαΐτειο», με εισαγγελική εντολή. Στη λεζάντα της ανάρτησης του, ο Στράτος Τζώρτζογλου αποκάλυψε μία άγνωστη ιστορία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, θέλοντας καθαρά να δείξει τον χαρακτήρα του καλλιτέχνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αποκάλυψε, στο παρελθόν είχε αναλάβει να στήσει συναυλία για να στηρίξει με υποτροφίες τους άριστους μαθητές της Βέροιας και ο μόνος που δέχθηκε να συμμετάσχει δωρεάν ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Στράτου Τζώρτζογλου:

Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω για τον χαρακτήρα και την υψηλή ποιότητα της γενναιόδωρης ψυχής του Γιώργου Μαζωνάκη. Κάποια στιγμή ο γέροντας μου από το Άγιο Όρος, ο κοιμηθείς Σπυρίδων ο Μικραγιαννανίτης, μου ζήτησε να διοργανώσω μια συναυλία της οποίας τα έσοδα θα πήγαιναν ως υποτροφία για αριστούχους μαθητές της Βέροιας κάτω από την υποστήριξη του δεσπότη Βέροιας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ξεκίνησα να ζητήσω “βοήθεια” όπως καταλαβαίνετε από τραγουδιστές της έντεχνης μουσικής σκηνής. Κανένας δεν δέχτηκε γιατί δυστυχώς τα έξοδα ήταν πολλά (μετακίνηση, φαγητό, εκτός έδρας μουσικών, ενοικίαση ηχητικού εξοπλισμού, αμοιβές μουσικών) και όλοι μου ζήτησαν και προσωπικά αμοιβή. Είχα απελπιστεί, δεν μπορούσα να κάνω την βραδιά μόνος μου και να λέω κείμενα μόνος μου. Τότε μέσα στην απελπισία μου, μου ήρθε έμπνευση από τον Χριστό να απευθυνθώ στον Μαζωνάκη που τότε έκανε μεγάλη επιτυχία με το Gucci φόρεμα.

Δεν τον ήξερα προσωπικά και ήμουν σίγουρος ότι θα αρνηθεί αλλά “μηδένα προ του τέλους μακάριζε”- μην βγάζεις συμπεράσματα πριν το τέλος! Ο Γιώργος δέχτηκε – πλήρωσε από την τσέπη του όλα τα έξοδα, τους μουσικούς του – ακύρωσε συναυλία που θα έβγαζε πολλά χρήματα – ήρθε και είχαμε μεγάλη επιτυχία – ποτέ δεν το ανέφερε σε κανένα, πάντα σεμνός, πάντα έτοιμος να βοηθήσει. Αυτή είναι η καρδιά του Γιώργου. Και είμαι σίγουρος ότι στο τέλος θα νικήσει– γιατί εκεί που οι άνθρωποι λιθοβολούν εκεί επεμβαίνει ο Θεός και δείχνει την αγάπη του!.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Stratos Tzortzoglou (@stratostzortzoglouofficial)

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, μέσω του δικηγόρου του, κατηγόρησε μέλη της οικογένειάς του για την εισαγωγή του στην ψυχιατρική κλινική λέγοντας που επιδιώκουν τη«φυσική του εξόντωση με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων».