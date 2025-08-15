Γιώργος Μαζωνάκης: «Ορισμένα μέλη της οικογένειάς του προσπαθούν να τον καταστρέψουν» λέει ο κουμπάρος του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται στο ψυχιατρικό νοσοκομείο «Δρομοκαΐτειο» με τον φίλο και κουμπάρο του, Βαγγέλη Μητρογιάννη να εκφράζει δημόσια την στήριξή του στον αγαπημένο τραγουδιστή.

Όπως έχει γίνει γνωστό την Πέμπτη 14 Αυγούστου, ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη στο νοσοκομείο «Δρομοκαΐτειο» με εισαγγελική εντολή, όπου και παραμένει και ο επιχειρηματίας και κουμπάρος του Βαγγέλης Μητρογιάννης με ανάρτησή του εξέφρασε την εκτίμηση πως μέλη της οικογένειάς του θελουν να τον καταστρέψουν.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πάντρεψε το 2011 τον Βαγγέλη Μητρογιάννη με την ηθοποιό Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, η οποία και εκείνη με ανάρτησή του εξέφρασε στην συμπαράστασή της στον κουμπάρο της.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, αναφέρει χαρακτηριστικά πως: «Είναι σε όλους γνωστό ότι ορισμένα μέλη της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη προσπαθούν να τον καταστρέψουν.

Όλη η αλήθεια φαίνεται στην ανακοίνωση που έχουν κάνει οι δικηγόροι του».

Όπως έχει γίνει γνωστό οικεία πρόσωπα του αγαπημένου τραγουδιστή, εμφανίστηκαν το πρωί της Πέμπτης στο τμήμα Βάρης – Βουλιαγμένης με την εισαγγελική παραγγελία στα χέρια και έδωσαν κατάθεση.

Στη συνέχεια, αστυνομικοί πήραν τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο που εφημέρευε.

Το βράδυ της Πέμπτης 14 Αυγούστου ο πληρεξούσιος δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, προχώρησε στην ακόλουθη ανακοίνωση:

«Εξ ονόματος του εντολέα μου Γιώργου Μαζωνάκη, σας δηλώνω ότι ο προσωρινός εγκλεισμός μου σε δημόσια δομή, έγινε εν αγνοία μου και χωρίς τη συγκατάθεσή μου. Ξαφνικά σήμερα το πρωί, γυρνώντας από το πρωινό μου μπάνιο στο σπίτι μου, με περίμενε μία δυσάρεστη έκπληξη και συγκεκριμένα ένα περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας που μου ζήτησε να με μεταφέρει κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε δημόσια ψυχιατρική δομή για εξετάσεις.

Σύμφωνα με τον νόμο, όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα του στενού συγγενικού περιβάλλοντος Α και Β βαθμού, υποβάλουν αίτημα στον εισαγγελέα ότι συγγενικό τους πρόσωπο χρήζει ψυχιατρικής νοσηλείας γιατί πάσχει από ψυχική διαταραχή, τότε ο εισαγγελέας διατάσσει την προσωρινή μεταφορά του φερόμενου ως ασθενή σε δημόσια ψυχιατρική δομή.

Επειδή με τύλιξαν κυριολεκτικά σε μία κόλλα χαρτί πρόσωπα του στενού μου οικογενειακού περιβάλλοντος με τα οποία έχω δικαστική διένεξη και ετοιμαζόμουν αρχές Σεπτεμβρίου να καταθέσω μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα. Επειδή η μεθόδευση και η κατασκευή της εις βάρος μου διαμορφωμένης κατάστασης έγινε σήμερα παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, με δεδομένο ότι είναι αύριο αργία και μεσολαβεί Σαββατοκύριακο.

Εκφράζω την αγανάκτησή μου για την άθλια, κακόβουλη και μεθοδευμένη προσπάθεια για τη φυσική μου εξόντωση με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων. Ο Ναπολέοντας έλεγε: “Νικητής δεν είναι αυτός που αρχίζει τον πόλεμο, αλλά αυτός που επικρατεί.”

Σας ευχαριστώ για τη συμπαράσταση και την αγάπη σας. Είμαι υγιής, ακμαίος και δυνατός.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος,Γιώργος Β. Μερκουλίδης,

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω».