«Ο σύντροφός μου πίστευε ότι υπήρχε κάτι ερωτικό ανάμεσα σε εμένα και τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Χώρισα και…»

Από το 2011 μέχρι και το 2014, η ηθοποιός έζησε τα χρόνια της αναπάντεχης επιτυχίας. Ξεχώρισε από τον ρόλο της στην καθημερινή σειρά του Mega Κλεμμένα Όνειρα, ενώ τον Απρίλιο του 2014 συμμετείχε στο φιλανθρωπικό show τραγουδιού Just The 2 of Us. Και μπορεί η ίδια να μην είναι ένας διάττων αστέρας, καθώς τα βήματά της στον χώρο είχαν ξεκινήσει από πολύ νωρίς, ωστόσο η μεγάλη επιτυχία που γνώρισε την έκανε να εξαφανιστεί από τον ουρανό των Media. Διαβάστε περισσότερα στο TLIFE