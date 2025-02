Ο Τομ Τζόουνς έρχεται για ένα μοναδικό live στον Λυκαβηττό στις 21 Ιουνίου – Ο σταρ του «She’s a Lady» στην Αθήνα

Ο θρυλικός Ουαλός τραγουδιστής, Sir Τομ Τζόουνς, έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα για μια ανεπανάληπτη συναυλία, το Σάββατο 21 Ιουνίου 2025, στο ανανεωμένο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.



Ο Τομ Τζόουνς, γιορτάζει 60 χρόνια μιας μοναδική καριέρας, γεμάτης επιτυχίες και διακρίσεις. Ένας καλλιτέχνης που έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους και παραμένει μέχρι σήμερα μια εξέχουσα και επιδραστική μορφή στη μουσική βιομηχανία.



Είναι δύσκολο να αναφέρεις όλες τις μεγάλες επιτυχίες του όλα αυτά τα χρόνια. Μερικές μόνο απ’ αυτές: It’s Not Unusual, Kiss, Delilah, What’s New Pussycat, I’ll Never Fall In Love Again, Sex Bomb, She’s a Lady, Green, Green, Grass of Home και If I Only Knew.

Ο Sir Tom Jones έχει εδραιώσει τη θέση του στην ιστορία της μουσικής ως ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες όλων των εποχών, γεφυρώνοντας μουσικές εποχές και είδη, αγγίζοντας κάθε γενιά και κάθε κοινό. Ένας καλλιτέχνης που ήταν πάντα αφοσιωμένος στη δύναμη του τραγουδιού και της φωνής, στοιχεία που τον έχουν αναδείξει σε έναν αληθινό θρύλο της μουσικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην εξηντάχρονη καριέρα του κατάφερε να κερδίσει Grammy, Χρυσή Σφαίρα, Brit Award, MTV Award, Music Industry Trusts Award, το βραβείο Hitmaker από το Hall of Fame των Αμερικανών στιχουργών, ενώ μια από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής του ήταν το 2006, όταν χρίστηκε Ιππότης από τη Βασίλισσα Ελισάβετ για τις υπηρεσίες του στη μουσική, μια τιμή που κατάφερε να γιορτάσει για άλλη μια φορά το 2012, όταν εμφανίστηκε στη συναυλία του Διαμαντένιου Ιωβηλαίου της Βασίλισσας στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Η διαχρονικότητα του και η απήχηση του εκφράζονται και με τη συμμετοχή του τα τελευταία χρόνια ως κριτής στο The Voice UK. Έχει επίσης εμφανιστεί σε ταινίες, όπως το Mars Attacks! του Τιμ Μπάρτον και το Playhouse Presents: King of The Teds του Sky Arts.