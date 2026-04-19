Ο τραγουδιστής Κωνσταντίνος Φραντζής παντρεύτηκε την αγαπημένη του πριν γίνουν γονείς

Ο Κωνσταντίνος Φραντζής και η σύντροφό του, Βαρβάρα, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου λίγο καιρό πριν υποδεχτούν στη ζωή τους το πρώτο τους παιδάκι.

Ο τραγουδιστής δημοσίευσε στα social media το Σάββατο (18.04.2026) δύο φωτογραφίες από τον γάμο του με την εκλεκτή της καρδιάς του που πραγματοποιήθηκε σε δημαρχείο. Ο Κωνσταντίνος Φραντζής και η Βαρβάρα πρόκειται να αποκτήσουν κοριτσάκι.

«Τα κορίτσια μου», έγραψε ο τραγουδιστής ως λεζάντα σε μία φωτογραφία που μοιράστηκε στο Instagram, εννοώντας την αγαπημένη του και την κορούλα που περιμένουν.

Ο Κωνσταντίνος Φραντζής την Τρίτη (10.02.2026) μοιράστηκε μία σειρά από φωτογραφίες, στις οποίες φαίνεται τόσο η φουσκωμένη κοιλίτσα της συντρόφου του, Βαρβάρας όσο και ένα υπερηχογράφημα του μωρού. Επίσης, δημοσίευσε υλικό από to gender reveal party που έκαναν, αποκαλύπτοντας ότι το μωράκι που θα αποκτήσουν είναι κοριτσάκι.