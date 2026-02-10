Ο τραγουδιστής Κωνσταντίνος Φραντζής θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά – Η συγκινητική ανάρτηση και η αποκάλυψη του φύλου

Σε μία νέα φάση ζωής αναμένεται να μπει σύντομα ο τραγουδιστής Κωνσταντίνος Φραντζής, καθώς όπως αποκάλυψε μέσω των social media εκείνος και η σύντροφός του αναμένεται να γίνουν γονείς για πρώτη φορά.

Ο Κωνσταντίνος Φραντζής την Τρίτη (10.02.2026) μοιράστηκε μία σειρά από φωτογραφίες, στις οποίες φαίνεται τόσο η φουσκωμένη κοιλίτσα της συντρόφου του, Βαρβάρας όσο και ένα υπερηχογράφημα του μωρού. Επίσης, ο τραγουδιστής δημοσίευσε υλικό από to gender reveal party που έκαναν, αποκαλύπτοντας ότι το μωράκι που θα αποκτήσουν είναι κοριτσάκι.

«Το καλύτερο ταξίδι μας μόλις ξεκίνησε… ένα ταξίδι γεμάτο αγάπη, όνειρα και ροζ χρώματα. Σε περιμένουμε μικρή μας πριγκίπισσα», ανέφερε η ανάρτηση του ζευγαριού που περιμένει το πρώτο του παιδί.

