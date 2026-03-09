Lifestyle

Ο Τζάστιν Μπίμπερ τσαντίστηκε με παπαράτσι: Το viral βίντεο που τους πετάει μπουκάλι με νερό

Ο τραγουδιστής μπαίνοντας στο αυτοκίνητό του με τη σύζυγό του, πέταξε ένα μπουκάλι προς τους φωτογράφους που βρίσκονταν στο σημείο
Ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ
Ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Ένα βίντεο που δείχνει έξαλλο τον Τζάστιν Μπίμπερ, να επιτίθεται σε παπαράτσι κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Τις τελευταίες ώρες φωτιές έχει ανάψει στον δημοφιλή τραγουδιστή Τζάστιν Μπίμπερ, ένα βίντεο που τον δείχνει ιδιαίτερα ενοχλημένο με παπαράτσι, στους οποίους μάλιστα, δε δίστασε να πετάξει και ένα μπουκάλι νερού.

Ο τραγουδιστής βρισκόταν σε εστιατόριο του West Hollywood με τη σύζυγό του Χέιλι Μπίμπερ. Την ώρα που το ζευγάρι κατευθύνθηκε στο πάρκινγκ για να μπει στο αυτοκίνητό του και να φύγει παπαράτσι τους περίμεναν για να πάρουν κάποια πλάνα τους.

Ο Τζάστιν Μπίμπερ, όπως φαίνεται στο βίντεο που κυκλοφόρησε από το TMZ, όταν τους είδε, εκνευρίστηκε φανερά και την ώρα που έμπαινε στο αυτοκίνητό του, πέταξε ένα μπουκάλι προς το μέρος των φωτογράφων.

@tmz

Justin Bieber was CLEARLY not in the mood for a photo op Friday night. Backgrid

♬ original sound – TMZ

Το μπουκάλι ευτυχώς, δεν τραυμάτισε κανέναν αφού κατέληξε απλά στο έδαφος, όμως το βίντεο, έχει ήδη γίνει viral.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
113
93
76
68
48
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo