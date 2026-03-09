Ο Τζάστιν Μπίμπερ τσαντίστηκε με παπαράτσι: Το viral βίντεο που τους πετάει μπουκάλι με νερό

Ένα βίντεο που δείχνει έξαλλο τον Τζάστιν Μπίμπερ, να επιτίθεται σε παπαράτσι κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Τις τελευταίες ώρες φωτιές έχει ανάψει στον δημοφιλή τραγουδιστή Τζάστιν Μπίμπερ, ένα βίντεο που τον δείχνει ιδιαίτερα ενοχλημένο με παπαράτσι, στους οποίους μάλιστα, δε δίστασε να πετάξει και ένα μπουκάλι νερού.

Ο τραγουδιστής βρισκόταν σε εστιατόριο του West Hollywood με τη σύζυγό του Χέιλι Μπίμπερ. Την ώρα που το ζευγάρι κατευθύνθηκε στο πάρκινγκ για να μπει στο αυτοκίνητό του και να φύγει παπαράτσι τους περίμεναν για να πάρουν κάποια πλάνα τους.

Ο Τζάστιν Μπίμπερ, όπως φαίνεται στο βίντεο που κυκλοφόρησε από το TMZ, όταν τους είδε, εκνευρίστηκε φανερά και την ώρα που έμπαινε στο αυτοκίνητό του, πέταξε ένα μπουκάλι προς το μέρος των φωτογράφων.

@tmz Justin Bieber was CLEARLY not in the mood for a photo op Friday night. Backgrid ♬ original sound – TMZ

Το μπουκάλι ευτυχώς, δεν τραυμάτισε κανέναν αφού κατέληξε απλά στο έδαφος, όμως το βίντεο, έχει ήδη γίνει viral.