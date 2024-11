Ο Τζον Κρασίνσκι αναδείχθηκε ο πιο σέξι άνδρας του κόσμου για το 2024

Ο Τζον Κρασίνσκι (John Krasinski) ανακηρύχθηκε από το People ο «πιο σέξι εν ζωή άνδρας» για το 2024. Η είδηση ανακοινώθηκε από τον Στίβεν Κόλμπερτ (Stephen Colbert) στη βραδινή εκπομπή του από το CBS.

«Για την ακρίβεια, έπαθα αμέσως μπλακ-άουτ. Μηδέν σκέψεις» δήλωσε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης στο περιοδικό. «Πέρα ότι ίσως, με κοροϊδεύουν. Δεν ξυπνάω έτσι και σκέφτομαι: ‘Είναι αυτή η μέρα που θα μου ζητήσουν να γίνω ο πιο σέξι άνδρας εν ζωή;’ Και όμως ήταν η μέρα που το κάνατε εσείς. Εσείς πραγματικά ανεβάσατε τον πήχη για μένα», ανέφερε.

Ο Κρασίνσκι, ο οποίος έγινε περισσότερο γνωστός από το ρόλο του ως Jim Halpert στη δημοφιλή σειρά «The Office» και ενσαρκώνοντας τον ομώνυμο αναλυτή της CIA στη σειρά Prime Video «Jack Ryan» προτιμά να απολαμβάνει μια ήρεμη ζωή με την οικογένειά του στο Μπρούκλιν. Είναι παντρεμένος με την Έμιλι Μπλαντ από το 2010 και έχουν αποκτήσει δύο κόρες την 10χρονη Χέιζελ και την 8χρονη Βάιολετ.

Του αρέσει να παρακολουθεί ντοκιμαντέρ στο Netflix και να διαβάζει παραμύθια με τις κόρες του. Σύμφωνα με τον σταρ η σύζυγός του ήταν «πολύ ενθουσιασμένη» όταν άκουσε τα νέα. «Υπήρχε μεγάλη χαρά όταν της το είπα» δήλωσε.

Πρόσφατα ο Κρασίνσκι σκηνοθέτησε, έγραψε, έκανε την παραγωγή και πρωταγωνίστησε στην κωμωδία φαντασίας «IF», ενώ ήταν παραγωγός στο «A Quiet Place»: Day One» με την Λουπίτα Νιόνγκο.

