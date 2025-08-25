Ο Τζον Σίνα μιλάει για το αγαπημένο του ελληνικό φαγητό – «Η σπανακόπιτα είναι ένα φαγητό για όλες τις περιπτώσεις»

Ο Τζον Σίνα σε μία πρόσφατη συνέντευξη του στο περιοδικό «Bon Appetit», αποκάλυψε ότι η σπανακόπιτα είναι ένα από τα αγαπημένα του ελληνικά φαγητά και η γεύση της τον «ταξιδεύει» πίσω στις καλύτερες διακοπές που είχε κάνει στην Σαντορίνη, στον μήνα του μέλιτος με την γυναίκα του.

Ο διάσημος ηθοποιός και πρώην παλαιστής, Τζον Σίνα, αποκάλυψε στην συνέντευξή του, ότι η σπανακόπιτα είναι το ελληνικό φαγητό που του θυμίζει το ταξίδι του μέλιτος που έκανε στη Σαντορίνη, όπου ήταν μάλιστα και οι μόνες διακοπές που έχει κάνει στην ζωή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην συνέντευξή του εξήγησε πως το φαγητό μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Το φαγητό δεν είναι μόνο τροφή. Είναι μνήμη, είναι συναίσθημα»

Από ότι φαίνεται για τον Σίνα, δεν είναι απλώς μια γαστρονομική απόλαυση, αλλά αποτελεί πλέον ένα σύμβολο της εμπειρίας που είχε στο νησί με τη γυναίκα του.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ηθοποιός τρώει ένα κομμάτι σπανακόπιτας, δείχνοντας πόσο απολαμβάνει το συγκεκριμένο φαγητό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

@bonappetitmag The flaky, spinach and cheese-filled Greek pastry takes John Cena back to his honeymoon—and proves food is more than just nourishment. ♬ original sound – Bon Appétit Magazine

Μάλιστα ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι στις διακοπές του στην Σαντορίνη «αγκάλιασε» πλήρως την ελληνική κουλτούρα, ενώ δήλωσε ότι η σπανακόπιτα είναι «ένα φαγητό για όλες τις περιπτώσεις», ένα πλήρες σνακ που μπορείς να φας οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.