Ο Χάρης Ρώμας για την ταινία «Καποδίστριας»: Ο κόσμος φαίνεται ότι την ανταμείβει αυτές τις πρώτες μέρες

Ο Χάρης Ρώμας παραχώρησε δηλώσεις σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών, το βράδυ της Τρίτης (13-01-2026) και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για την ταινία «Καποδίστριας» που υπογράφει ο Γιάννης Σμαραγδής. Όπως είπε, ο ίδιος δεν έχει καταφέρει ακόμα να την παρακολουθήσει, αλλά αυτό θα συμβεί πολύ σύντομα.

Όπως είπε άλλωστε ο Χάρης Ρώμας, έχει υποσχεθεί στον Γιάννη Σμαραγδή ότι θα παρακολουθήσει την ταινία «Καποδίστριας», για να του πει την άποψή του. Ο ηθοποιός, σεναριογράφος, σκηνοθέτης και στιχουργός, ανέφερε πως η ταινία έχει καταφέρει να «αγγίξει» τον κόσμο, με τις πληρότητες στους κινηματογράφους που την προβάλλουν, να είναι εξαιρετικά υψηλές.

Ο Χάρης Ρώμας είπε χαρακτηριστικά για την ταινία του Γιάννη Σμαραγδή: «Δεν την είδα. Είναι φίλος μου -γείτονας κατά κάποιο τρόπο-, ο Γιάννης Σμαραγδής, του υποσχέθηκα ότι θα τη δω και εγώ θα τη δω καλοπροαίρετα πάντως γιατί, από ό,τι καταλαβαίνω, εκ των προτέρων υπήρχε έτσι μια αρνητική διάθεση.

Δεν ξέρω κατά πόσο θα μου αρέσει ή όχι, εφόσον δεν την έχω δει, αλλά θέλω να πω ότι ο κόσμος φαίνεται ό,τι ανταμείβει… Αν όχι τον Γιάννη Σμαραγδή, πάντως την προσωπικότητα του Ιωάννη Καποδίστρια».

Προ ημερών, ο Γιάννης Σμαραγδής είχε μιλήσει για «παράγκα» και «συμμορία» που κρύβεται πίσω από τις χρηματοδοτήσεις. «Γίνεται ένας κανονικός πόλεμος στην ταινία, όμως αυτό που ήθελε να πει, το είπε» είχε αναφέρει ο σκηνοθέτης.