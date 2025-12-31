Γιάννης Σμαραγδής για την ταινία «Καποδίστριας»: Υπάρχει παράγκα και συμμορία πίσω από τις χρηματοδοτήσεις

Ο Γιάννης Σμαραγδής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 και μίλησε τόσο για την επιτυχία που σημειώνει εισπρακτικά η ταινία «Καποδίστριας» που υπογράφει, όσο και για τον πόλεμο που βλέπει να γίνεται από ορισμένους. Μίλησε για μια «παράγκα» και «συμμορία» που κρύβεται πίσω από τις χρηματοδοτήσεις.

Ο Γιάννης Σμαραγδής μίλησε για αναξιοκρατικά κριτήρια και τόνισε πως ευελπιστεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση στο μέλλον. Όπως είπε, η Λίνα Μενδώνη στάθηκε αρωγός στις προσπάθειες και στα αιτήματά του, αλλά αυτό δεν στάθηκε αρκετό για να δοθεί χρηματοδότηση για την ταινία του. Παρόλα αυτά, ο κόσμος την έχει «αγκαλιάσει» και γεμίζει τους κινηματογράφους που προβάλλεται.

«Γίνεται ένας κανονικός πόλεμος στην ταινία, όμως αυτό που ήθελε να πει, το είπε. Είναι λίγο πιο πέρα από ιδεολογία, ο πόλεμος που κάνουν ορισμένοι. Είναι ένας εθνομηδενισμός που υπηρετούν διάφοροι» είπε αρχικά ο Γιάννης Σμαραγδής στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Ο Ελύτης έλεγε πως “ο ελληνισμός πέτυχε ως γένος και απέτυχε ως κράτος”. Ό,τι χρηματοδότηση ήταν να δοθεί από το ελληνικό κράτος, εκεί έμπαινε ένα χέρι και τα σταματούσε όλα. Η κυρία Μενδώνη το στήριξε. Πήρε το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και από εδώ και στο εξής θα χρησιμοποιούνται αντικειμενικά κριτήρια. Εύχομαι να προσανατολιστούν οι χρηματοδοτήσεις προς το κοινό αίσθημα» πρόσθεσε ο καταξιωμένος σκηνοθέτης.

«Οι σκοτεινοί άνθρωποι που βρίσκονται από πίσω και όχι ο Άδωνις Γεωργιάδης, έκαναν τη βρώμικη δουλειά και δεν υπήρξε χρηματοδότηση. Να τον αθωώσουμε τον Άδωνι; Ο επόμενος υπουργός γιατί δεν υπέγραψε; Είναι μια παράγκα, συμμορία που κρατάει στα χέρια της, τις χρηματοδοτήσεις και απέρριψε τον “Καποδίστρια”».

«Ο κόσμος που βλέπει την ταινία βγαίνει κλαίγοντας. Κατάφερε να “αγγίξει” αυτή η ταινία. Ο αδερφός μου πήγε το περασμένο Σάββατο στη Ζάκυνθο και του λένε “καλά πώς έρχεσαι χωρίς να έχεις κλείσει εισιτήριο;”. Βρήκε μετά από 4 μέρες. Το πιο συγκινητικό πάντως είναι πως είναι ένας άνθρωπος από τη Γερμανία, μόνο και μόνο για να δει την ταινία» πρόσθεσε στη συνέχεια ο Γιάννης Σμαραγδής.

Ο σκηνοθέτης ανέφερε πως στο μέλλον μπορεί να βρεθεί ένας νέος Καποδίστριας: «Ο Καποδίστριας θυσιάστηκε για να καταλάβουμε πως αυτός είναι ο δρόμος. Περιγράφω αλήθειες» είπε καταληκτικά στο στούντιο του ΑΝΤ1.