Ο Χαβιέρ Μπαρδέμ γυμνός στο ντους και η Πενέλοπε Κρουζ τον φωτογραφίζει

Όποια και όποιος θέλει να δει τον Χαβιέρ Μπαρδέμ γυμνό στο μπάνιο του, να σηκώσει το χέρι! Πείτε το και ήδη έγινε από την τυχερή σύζυγό του, Πενέλοπε Κρουζ, η οποία φωτογράφισε τον σύντροφό της Χαβιέ Μπαρδέμ την ώρα που εκείνος έκανε ντους.

Ο 55χρονος ηθοποιός, πόζαρε για τις ανάγκες του περιοδικού The Gentleman’s Journal, και στη συνέντευξη που παραχώρησε μίλησε για το πώς αυτός και η σύζυγός του συναντήθηκαν για πρώτη φορά, πριν ανθίσει το ειδύλλιό τους όταν ξαναβρέθηκαν 17 χρόνια αργότερα.

Ο Javier και η Penelope συνδέθηκαν ρομαντικά, στα γυρίσματα της ταινίας Vicky Cristina Barcelona το 2008, ενώ δύο χρόνια αργότερα ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου.

«Εκείνη ήταν 17 ετών και εγώ 22. Ήταν η πρώτη της ταινία- μια από τις πρώτες μου ταινίες. Μια μεγάλη ταινία. Γνωριστήκαμε στη δοκιμή της γκαρνταρόμπας, όπου κοιταχτήκαμε και υποθέτω ότι κάτι συνέβη. Κάτι που δεν έχει καμία εξήγηση και ξεπερνά τη λογική», είπε ο Μπαρδέμ για την πρώτη φορά που είδε ο ένας τον άλλον.

Συνέχισε με λεπτομέρειες ότι, ενώ δεν υπήρχε κανένα ειδύλλιο μεταξύ τους εκείνη την εποχή, επανασυνδέθηκαν 17 χρόνια αργότερα στο Vicky Cristina Barcelona, το οποίο χάρισε στην Penelope το Όσκαρ καλύτερου γυναικείου ρόλου.

«Συνειδητοποιήσαμε ότι το συναίσθημα ήταν ακόμα ζωντανό. Πολύ ζωντανό. Προς έκπληξή μας!»πρόσθεσε ο Javier.

Javier Bardem photographed by his wife Penelope Cruz for Gentleman’s Journal. pic.twitter.com/eN1hk9Jqjd