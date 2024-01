Η καλλιτεχνική ποιότητα των θρυλικών Beatles δεν περιορίζεται στη μουσική. Πίνακας ζωγραφικής που έκαναν τα μέλη του συγκροτήματος και που εκτιμάται ότι αξίζει από 400.000 μέχρι 600.000 δολάρια, βγαίνει σε δημοπρασία. Τον πίνακα υπογράφουν οι Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Τζορτζ Χάρισον, Ρίνγκο Σταρ και φυσικά Τζον Λένον.

Ο πίνακας ζωγραφικής που δημιούργησαν τα μέλη των Beatles θα βγει σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα από τον οίκο Christie’s. Το έργο με τίτλο «Images of a Woman» είναι ένα από τα μοναδικά γνωστά έργα τέχνης που δημιούργησαν και υπέγραψαν και οι τέσσερις Beatles μαζί.

Τα θρυλικά «σκαθάρια» χώρισαν τον πίνακα σε τέσσερα τμήματα και ζωγράφισαν ξεχωριστά ο καθένας. «Κάθε γωνιά του πίνακα αντικατοπτρίζει μια προσωπική πινελιά, με άφθονη ποικιλία σε σχήματα, χρώματα, ακόμη και στις μπογιές που χρησιμοποιήθηκαν» αναφέρεται σε άρθρο του CNN.

Ο Χάρισον χρησιμοποίησε πιο σκούρες πινελιές, φαίνεται να απλώνεται περισσότερο από τον δικό του χώρο, ενώ η περιοχή του Σταρ είναι μικρότερη και θυμίζει καρτούν.

Τόσο ο Λένον όσο και ο ΜαΚάρτνεϊ ζωγράφισαν με ακρυλικό, ενώ τα άλλα δύο μέλη του θρυλικού συγκροτήματος βασίστηκαν περισσότερο στο υδρόχρωμα, αναφέρει ο οίκος δημοπρασιών.

The Beatles painting created by all 4 members is going to auction https://t.co/UGcflK2yMf — The Messenger (@TheMessenger) December 22, 2023

Το ιστορικό δημιουργίας του πίνακα

Το 1966, οι Beatles είχαν προγραμματίσει να εμφανιστούν για τρεις ημέρες στην αρένα Nippon Budokan του Τόκιο. Λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους, σπάνια είχαν την ευκαιρία να βγουν από το ξενοδοχείο τους, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Christie’s.

Πολλοί θαυμαστές πήγαν για να τους δουν, όμως η παρουσία τους προκάλεσε και αντιδράσεις. Η αρένα ήταν χώρος για πολεμικές τέχνες και οι διαδηλωτές δεν θεώρησαν ότι ήταν κατάλληλη για τις συναυλίες μιας μπάντας από τη Δύση.

Κατά τη διάρκεια των 100 ωρών που πέρασε στην Ιαπωνία το εμβληματικό συγκρότημα, οι μουσικοί πέρασαν πολύ χρόνο καθηλωμένοι στην προεδρική σουίτα του Tokyo Hilton. Ωστόσο, δέχτηκαν επισκέπτες και ένας καλεσμένος έφερε ένα σετ ζωγραφικής ως δώρο.

Αυτή ήταν η αφορμή για το συγκρότημα να πιάσει τα πινέλα. Ενώ οι Beatles ζωγράφιζαν άκουγαν τις ηχογραφήσεις του επερχόμενου άλμπουμ τους, Revolver.

«Ο ήχος αυτού του πίνακα είναι το εκθαμβωτικό ακουστικό καλειδοσκόπιο που ενσωμάτωσε τα Taxman, Eleanor Rigby, Yellow Submarine, For No One, And Your Bird Can Sing, I’m Only Sleeping» και Tomorrow Never Knows», επισημαίνει ο οίκος δημοπρασιών.

Η δημοπρασία διοργανώνεται την 1η Φεβρουαρίου 2024 στην πόλη της Νέας Υόρκης.