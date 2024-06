Οι Coldplay έτοιμοι να χαρίσουν μία μοναδική εμπειρία και να μαγέψουν ξανά την Αθήνα στην δεύτερη συναυλία τους

Μετά την ανεπανάληπτη εμπειρία που έζησαν όσοι βρέθηκαν χτες (08.06.2024) στο ΟΑΚΑ και απόλαυσαν τους Coldplay, το κορυφαίο συγκρότημα είναι έτοιμο να ανέβει ξανά στη σκηνή για ένα δεύτερο σόου.

Ήταν Ιούλιος το 2023 όταν έγινε sold out η συναυλία των Coldplay στο ΟΑΚΑ, μέσα σε λίγες ώρες. Η τεράστια επιτυχία της προπώλησης των εισιτηρίων, οδήγησε στην πραγματοποίηση μιας δεύτερης συναυλίας, προκειμένου εκείνοι που δεν πρόλαβαν την πρώτη προπώληση να καταφέρουν να δουν το Νο.1 ποπ συγκρότημα στον κόσμο.

Η μέρα του δεύτερου live πέρασε, με την πραγματοποίηση του πρώτου χτες Σάββατο να σημειώνει απίστευτη επιτυχία. Στο ΟΑΚΑ βρέθηκαν τεράστια ονόματα όχι μόνο της ελληνικής αλλά και της διεθνούς επικράτειας.

Στους 60.000 θεατές ήταν οι πολιτικοί αρχηγοί, Κυριάκος Μητσοτάκης και Στέφανος Κασσελάκης με τους συζύγους τους, ενώ προς τεράστια έκπληξη όλων στην Αθήνα βρέθηκαν και γνωστοί αστέρες της μουσικής και του κινηματογράφου.

Ανάμεσα στο αθηναϊκό κοινό βρέθηκαν οι ηθοποιοί Luke Evans και Liam Hemsworth, ενώ μαζί τους ήταν και ο Joe Jonas με την Kylie Minogue.

Το συγκρότημα χάρισε στους φανς του μία αξέχαστη εμπειρία γεμάτη χρώμα, χορό, χαρά και αγάπη. Το μήνυμά τους στο τέλος της συναυλίας ήταν «Believe in Love», δηλαδή «Πίστεψε στην αγάπη».

Ο frontman της μπάντας μίλησε ελληνικά θέλοντας να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του και τον ενθουσιασμό του που κατάφερε να κάνει την πρώτη του συναυλία στην Ελλάδα.

Ο Chris Martin επίσης, σήκωσε δύο Ελληνίδες στη σκηνή οι οποίες βρέθηκαν στο live απευθείας από το νοσοκομείο, και σύμφωνα με τον ίδιο: «Αντιπροσώπευαν ολόκληρο το πλήθος».

Μάλιστα, ο ίδιος ερμήνευσε το τραγούδι «Everyday Life», όταν μία εκ των δύο θαυμαστριών του το ζήτησε.

Το setlist των Coldplay χτες αποτελούνταν από τα τραγούδια: Higher Power, Adventure of a Lifetime, Paradise, The Scientist, Viva la Vida, Hymn for the Weekend, Everyday Life, Charlie Brown, Yellow, Human Heart, People of the Pride

Clocks, Infinity Sign, Something Just Like This, Midnight, My Universe, A Sky Full of Stars, Sparks, The Jumbotron Song, Fix You, Biutyful.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Coldplay (@coldplay)

Η δεύτερη και τελευταία συναυλία των κορυφαίων Coldplay στην Αθήνα θα γίνει απόψε, ξανά στο ΟΑΚΑ. Η ώρα έναρξης είναι στις 21:15 ενώ οι πόρτες έχουν ανοίξει από τις 17:00.