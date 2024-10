Οι Green Day έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα – Πότε ξεκινάει η προπώληση εισιτηρίων

Για πρώτη φορά σε μία μοναδική συναυλία έρχονται οι θρυλικοί Green Day, για να χαρίσουν στους Έλληνες φαν μία ανεπανάληπτη εμπειρία τον Ιούλιο του 2025. Η προπώληση των εισιτηρίων (που αναμένεται να γίνουν ανάρπαστα) ξεκινάει αύριο Τετάρτη (16.10.2024).

Για τα 20α του γενέθλια, το EJEKT Festival αποφάσισε να τραγουδήσει «Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once?» και να παρουσιάσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τους Green Day! Το μεγάλο απωθημένο του ελληνικού κοινού επιτέλους θα βρεθεί στην Αθήνα, την Κυριακή 6 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ, για να ανέβει στη σκηνή του EJEKT Festival 2025!

Οι Green Day είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα στην ιστορία της μουσικής, έχοντας πουλήσει πάνω από 75.000.000 δίσκους παγκοσμίως! Έχουν κερδίσει 5 Grammy Awards, 6 Billboard Music Awards, 4 Brit Awards, 12 MTV Music Awards και πολλά ακόμα βραβεία ανά τον πλανήτη.

Όταν οι Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt και Tre Cool κυκλοφόρησαν το major label ντεμπούτο τους “Dookie” τον Φεβρουάριο του 1994, τα πάντα άλλαξαν και όχι μόνο για αυτούς. Η εκκωφαντική επιτυχία του δίσκου – που πούλησε το αδιανόητο νούμερο των 20.000.000 αντιτύπων μόνο στις ΗΠΑ – και η έντονη προβολή τραγουδιών όπως τα «Longview», «Basket Case» και «When I Come Around» από το MTV καθιέρωσαν τους Green Day – και κυρίως τη φιγούρα του Billie Joe – ως την εικόνα πρότυπο του punk-pop/rock. Με αυτόν τον δίσκο, μια ολόκληρη γενιά στον πλανήτη συνδέθηκε άρρηκτα με τους Green Day.

Το να συνεχίσεις μετά από μια τόσο μεγάλη επιτυχία όπως το “Dookie” είναι κάτι σχεδόν αδύνατον. Για αυτό και μόνος ως θρίαμβος μπορει να ειδωθεί η μετέπειτα καριέρα των Green Day που κατάφεραν όχι απλά να ανταποκριθούν στις προσδοκίες, αλλά και να γίνουν η «great American band» για 3 δεκαετίες, χάρη σε εκπληκτικά τραγούδια όπως τα «American Idiot», «When September Ends», «Boulevard Of Broken Dreams», «Good Riddance (Time of Your Life)», «Holiday» και πολλά άλλα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Green Day (@greenday)

14 studio albums μετά, έχοντας κερδίσει διαμάντια και πολλές πλατίνες, με δισεκατομμύρια streams στις διάφορες πλατφόρμες και τη φήμη ενός από τα καλύτερα live acts του πλανήτη, οι Green Day έρχονται στο EJEKT Festival 2025 για να παρουσιάσουν ένα απίστευτο best-of show με διάρκεια άνω των 2 ωρών και όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους!