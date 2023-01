Τα Βρετανικά Ταχυδρομεία αποφάσισαν να τιμήσουν με μία συλλεκτική σειρά γραμματοσήμων το θρυλικό μέταλ συγκρότημα των Iron Maiden.

Σύμφωνα με τον Guardian, η σειρά γραμματοσήμων με τους Iron Maiden θα αποτελείται από 12 γραμματόσημα και θα διατεθεί προς πώληση στις 12 Ιανουάριου. Οκτώ από αυτά θα απεικονίζουν τις εμφανίσεις του συγκροτήματος, ενώ μία ξεχωριστή έκδοση με 4 γραμματόσημα θα απεικονίζει την διάσημη μασκότ τους, τον Eddie.

«Ήμασταν όλοι απολύτως έκπληκτοι -με την καλή έννοια!- όταν ακούσαμε για πρώτη φορά για το πρότζεκτ και εξίσου άφωνοι όταν είδαμε τα γραμματόσημα για πρώτη φορά.Φαίνονται υπέροχα και νομίζω ότι αποτυπώνουν πραγματικά την ουσία και την ενέργεια των Iron Maiden», δήλωσε ο Στιβ Χάρις.

We’re very proud and excited to announce that Royal Mail are to honour Iron Maiden with a set of special stamps!



To pre-order and find out more, head to https://t.co/FKdfOA1BNx@RoyalMail @RoyalMailStamps