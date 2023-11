Οι Pulp, το κορυφαίο συγκρότημα με καταγωγή από το Σέφιλντ, έκανε reunion και πραγματοποιεί συναυλίες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Το ερχόμενο καλοκαίρι θα έρθουν και στην Ελλάδα, στο Release Festival, την Πέμπτη 20 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού.

Η Ελλάδα και το Release Festival είναι ένας από τους προορισμούς των Pulp, ενός συγκροτήματος με αρχηγό τον χαρισματικό Jarvis Cocker και τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά.

“Common People”, “Disco 2000”, “Something Changed”, Razzmatazz”, “Do You Remember The First Time?”, “Babies”, “Lipgloss”, Sorted for E’s & Wizz”, “This Is Hardcore” είναι μόνο μερικά από τα αριστουργηματικά singles που μας χάρισαν, προσδίδοντας μία μοναδική ποιότητα σε αυτό που ονομάζεται pop μουσική.

«Let’s all meet up in the year 2024!», είναι το μήνυμα των Pulp, του συγκροτήματος που δεν έμοιασε ποτέ με τίποτε άλλο. Γι’ αυτό και είναι δικαιολογημένα μέρος της χρυσής τετράδας της Britpop σκηνής (Oasis, Blur, Suede και Pulp).

Λίγα λόγια για τους Pulp

Από το ξεκίνημά τους, στα τέλη της δεκαετίας του ’70, όταν ο Jarvis ήταν μόλις 15 ετών, ακολούθησαν έναν δικό τους ξεχωριστό δρόμο. Τα δύο πρώτα albums – “It” (1983) και “Freaks” (1987) – δεν έφτασαν στο ευρύ κοινό, όμως ο ερχομός των 90s έμελλε να αλλάξει τα πάντα.

Με το lineup της μπάντας να σταθεροποιείται, ο ένας σπουδαίος δίσκος διαδέχεται τον άλλον. Το “Separations” (1992) τραβάει αμέσως την προσοχή κοινού και κριτικών, με ορισμένα υπέροχα κομμάτια όπως τα “My Legendary Girlfriend”, “Death II”, “Countdown”.

To 1994, έρχεται το “His ‘n’ Hers”, το αριστούργημα που τους αλλάζει επίπεδο, με μια σειρά από singles και album tracks που παραμένουν ανέγγιχτα από το χρόνο, προϊδεάζοντας τον κόσμο για τη θριαμβευτική συνέχεια.

Το μνημειώδες “Different Class” (1995) θα εκτοξεύσει τους Pulp στην στρατόσφαιρα, κάνοντας τους πάντες να μιλούν γι΄αυτούς. Βασικός λόγος, το “Common People”, ο απόλυτος ύμνος της Britpop και ένα από τα καλύτερα pop singles όλων των εποχών, χωρίς την παραμικρή υπερβολή, το οποίο αποτελεί την πιο φωτεινή κορυφή μέσα σε ένα album γεμάτο από τέτοιες. Ένα διαχρονικό τραγούδι pop ευφυίας και ευδαιμονίας που δεν θα πάψει ποτέ να ακούγεται σύγχρονο και ουσιαστικό.

Το “Different Class”, στο σύνολό του, παραμένει το album που βρίσκεται στην κορυφή κάθε λίστας που αφορά στη Βρετανική σκηνή των 90s, αξεπέραστο τόσο για τις υπόλοιπες σύγχρονες με εκείνους μπάντες όσο και για τους ίδιους. Τα γοητευτικά “This Is Hardcore” (1998) και “We Love Life” (2001) ολοκλήρωσαν τον, μέχρι σήμερα, δισκογραφικό κύκλο τους, πιστά στο δημιουργικό και περιπετειώδες πνεύμα μιας μπάντας που ήθελε πάντα να αλλάζει και να προχωράει παραπέρα τη μουσική της.

Ιndie, glam-pop, alternative rock, art-rock, δύσκολα βάζεις ετικέτες στους Pulp. Είχαν το χάρισμα να μιλούν για πράγματα που είμαστε σίγουροί ότι τα έχουμε ζήσει κι εμείς (ή θα θέλαμε)!

Καθηλωτικοί, θεατρικοί και την ίδια στιγμή απόλυτα διασκεδαστικοί, όπως ακριβώς ο Jarvis Cocker! Ένας από τους καλύτερους στιχουργούς της γενιάς του, πνευματώδης, κομψός με έναν ιδιαίτερο τρόπο μέσα στο βελούδινο σακάκι του, με τα μεγάλα κοκάλινα γυαλιά και τις μοναδικές χορευτικές κινήσεις του.

Οι Pulp διαλύθηκαν το 2002, επανενώθηκαν θριαμβευτικά για συναυλίες το 2011 και το ίδιο συνέβη και με τη φετινή περιοδεία τους, η οποία αποθεώθηκε από τους πάντες, χαρακτηρίζοντας τη σκηνική τους παρουσία εφάμιλλη των ένδοξων ημερών τους.

Περισσότερα ονόματα τόσο για τη συγκεκριμένη ημέρα όσο και για το υπόλοιπο lineup του φεστιβάλ, θα ανακοινωθούν σύντομα!

Περισσότερες πληροφορίες για εισιτήρια εδώ.