Την 40η τους επέτειο γιορτάζουν οι R.E.M. και δεν θα μας αφήσουν χωρίς ανταμοιβή. Το συγκρότημα πρόκειται να επανεκδώσει το πρώτο του EP, το «Chronic Town» του 1982 που περιλάμβανε πέντε τραγούδια.

Το πρώτο EP του συγκροτήματος περιείχε τα τραγούδια: «Wolves, Lower», «Gardening At Night», «Carnival Of Sorts (Boxcars)», «1.000.000» και «Stumble». Κυκλοφόρησε αρχικά στις 24 Αυγούστου του 1982 ως συμπληρωματικό του σινγκλ με το οποίο έκαναν ντεμπούτο, το 1981 «Radio Free Europe».

Το «Chronic Town» θα κυκλοφορήσει ως CD, picture disc και κασέτα στις 19 Αυγούστου μέσω της I.R.S./Ume.

