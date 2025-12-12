Ορέστης Τζιόβας: Δεν κάνω εκπτώσεις, δεν πάω να βρεθώ με ανθρώπους που δεν γουστάρω

Με αφορμή την θεατρική του παρουσία την φετινή σεζόν, ο Ορέστης Τζιόβας μίλησε για την σχέση που διατηρεί με τις δημόσιες σχέσεις στον καλλιτεχνικό χώρο.

Ο γνωστός ηθοποιός παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και τη δημοσιογράφο Μαίρη Αργυριάδου την Παρασκευή (12.12.2025). Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο Ορέστης Τζιόβας τόνισε ότι δεν τον ενδιαφέρει να είναι αρεστός σε άλλους.

«Εγώ σκέφτομαι ότι είμαι αυτός που είμαι και μια χαρά. Από την αρχή της ζωής μου θυμάμαι να μη με νοιάζει να γίνομαι αρεστός. Να με νοιάζει να είμαι αρεστός σε μένα, πάνω απ’ όλα. Εντάξει, βέβαια, ξέρεις, μεγαλώνοντας, μπαίνοντας σε ένα κοινωνικό σύστημα, καταλαβαίνεις τι μπορεί να σε βλάψει, τι μπορεί να σου κάνει καλό και αναλόγως κρίνεις και κάνεις, ο καθένας με τον χαρακτήρα του», τόνισε αρχικά ο ηθοποιός στο μαγκαζίνο του STAR.

«Δεν κάνω εκπτώσεις, δεν πάω να βρεθώ με ανθρώπους που δεν γουστάρω επειδή μπορεί να έχω δουλειά», δήλωσε ακόμα.

«Ήμουνα και τυχερός, βρέθηκα στη δουλειά εύκολα. Με είχε δει ο Λάκης ο Λαζόπουλος στις πτυχιακές μας εξετάσεις και με πρότεινε για μια τηλεοπτική σειρά» συμπλήρωσε, ακόμα, ο Ορέστης Τζιόβας στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις το πρωινό της Παρασκευής στο STAR.