Όσα δεν ξέρετε για το θρυλικό συγκρότημα Oasis – Από την πρώτη συναυλία, στην κορυφή του κόσμου

Τα μέλη του θρυλικού συγκρότημα Oasis ξεκινούν και πάλι περιοδείες το 2025. Όπως έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό, οι Oasis θα δώσουν συναυλίες στο Γουέμπλεϊ, στο Μάντσεστερ, στην Σκωτία, την Ουαλία, καθώς και την Ιρλανδία, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2025.

Σ’ αυτό το κείμενο συγκεντρώσαμε γεγονότα που ίσως δεν ξέρετε για την αγαπημένη βρετανική μπάντα.

Οι Oasis σχηματίστηκαν στο Μάντσεστερ το 1991. Η αρχική σύνθεση περιελάμβανε τους Liam Gallagher, Paul «Bonehead» Arthurs, Paul «Guigsy» McGuigan και Tony McCarroll.

Ο Noel Gallagher εντάχθηκε στο συγκρότημα λίγο μετά τη σύστασή του. Έγινε ο βασικός τραγουδοποιός και κιθαρίστας, διαμορφώνοντας σημαντικά τον ήχο του συγκροτήματος.

Η πρώτη τους συναυλία πραγματοποιήθηκε στο Boardwalk club στο Μάντσεστερ. Παρευρέθηκαν λίγοι θεατές, αλλά σηματοδότησε την αρχή του ταξιδιού τους. Η πρώτη demo κασέτα του συγκροτήματος, που ηχογραφήθηκε το 1993, είχε τον τίτλο «Live Demonstration». Περιλάμβανε πρώιμες εκδόσεις τραγουδιών που αργότερα έγιναν μεγάλες επιτυχίες.

Το τραγούδι «Supersonic» γράφτηκε και ηχογραφήθηκε σε μία μόνο μέρα. Το ντεμπούτο άλμπουμ τους, «Definitely Maybe», κυκλοφόρησε το 1994. Το single «Live Forever» ήταν ορόσημο για το συγκρότημα. Οι κριτικοί το αποθέωσαν και τους βοήθησε να γίνουν πιο δημοφιλείς

Το 1996, οι Oasis έδωσαν δύο συναυλίες στο Knebworth House μπροστά σε πλήθος 250.000 θεατών. Πάνω από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι προσπάθησαν να κλείσουν εισιτήρια για την συναυλία.

Το άλμπουμ «(What’s the Story) Morning Glory?» κυκλοφόρησε το 1995 και έγινε ένα από τα άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Περιλαμβάνει επιτυχίες όπως το «Wonderwall» και το «Don’t Look Back in Anger». Το «Wonderwall» είναι αναμφισβήτητα το πιο διάσημο τραγούδι τους. Παρά την επιτυχία του, ο Noel Gallagher έχει αναφέρει ότι δεν το θεωρεί το καλύτερό του έργο.

Φωτογραφία: REUTERS/Paul Yeung/File Photo/File Photo

Το τρίτο τους άλμπουμ, «Be Here Now» κυκλοφόρησε το 1997 κι έγινε το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ιστορία των βρετανικών τσαρτ. Πολλά συγκροτήματα αναφέρουν τους Oasis ως σημαντική επιρροή, συμπεριλαμβανομένων των Coldplay, Arctic Monkeys και The Killers .

Η διαμάχη των αδερφών Noel και Liam έχει γίνει ουκ ολίγες φορές πρωτοσέλιδο σε περιοδικά. Πολλά μέλη αποχώρησαν από το συγκρότημα με την πάροδο του χρόνου, συμπεριλαμβανομένων των Tony McCarroll, Paul «Bonehead» Arthurs και Paul «Guigsy» McGuigan.

Το 2009, ο Noel εγκατέλειψε το συγκρότημα μετά από μια παρασκηνιακή διαμάχη με τον Liam. Αυτό ουσιαστικά σήμανε το τέλος του συγκροτήματος. Μετά την διάλυση τους, τόσο ο Noel όσο και ο Liam ακολούθησαν επιτυχημένες σόλο καριέρα. Ο Noel σχημάτισε τους Noel Gallagher’s High Flying Birds , ενώ ο Liam κυκλοφόρησε σόλο άλμπουμ με το όνομά του.

Το όνομα του συγκροτήματος προέκυψε από μια αφίσα περιοδείας της ροκ μπάντας Inspiral Carpets που κρεμόταν στην κρεβατοκάμαρα του Noel.

Και τα δύο αδέρφια Gallagher είναι φανατικοί οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι.