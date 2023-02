Αν η Μάντι Γουίκερ κερδίσει το Όσκαρ Φωτογραφίας για την ταινία Elvis θα γίνει η πρώτη γυναίκα κινηματογραφίστρια που θα το έχει καταφέρει!

Η Μάντι Γουόκερ είναι η τρίτη γυναίκα κινηματογραφίστρια που είναι υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας για το έργο της στην ταινία «Elvis» του Μπαζ Λούρμαν.

Είναι επίσης η πρώτη κινηματογραφίστρια που κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας από την Αυστραλιανή Ακαδημία Κινηματογράφου και Τηλεοπτικών Τεχνών.

Από μικρή ηλικία, η Μάντι Γουόκερ γεννημένη στη Μπουντούρα, στη Βικτόρια της Αυστραλίας ήξερε ότι ήθελε να γίνει κινηματογραφίστρια. Πρώτα εμπνεύστηκε από τη μητέρα της που της άρεσε η τέχνη και η ζωγραφική και την έπαιρνε τακτικά μαζί σε γκαλερί τέχνης.

Στο γυμνάσιο, ο πατέρας της τής έφτιαξε ένα σκοτεινό δωμάτιο σε ένα υπόστεγο για τις φωτογραφίες της.

Κάνοντας αρχή από τον τηλεοπτικό σταθμό του γυμνασίου της, εισέπραξε την άρνηση «δεν έχουμε κορίτσια στην κάμερα εδώ». Δεν κατάλαβε τι εννοούσαν και συνέχισε να κυνηγάει το όνειρό της ανενόχλητη.

Όταν ήταν έφηβη, όπως η ίδια ανέφερε στο blog filmmakers academy ο πατέρας της την πήγε στο Κρατικό Κέντρο Κινηματογράφου όπου μυήθηκε σε ξενόγλωσσες ταινίες. Οι νέες και εκπληκτικές ταινίες επηρέασαν τον τρόπο που η Μάντι Γουόκερ έβλεπε τον κινηματογράφο και τη φύση της κινηματογραφίας.

Αργότερα, ενώ παρακολουθούσε ένα μάθημα κριτικής κινηματογράφου στο κολέγιο, είπε στον καθηγητή ότι ήθελε να γίνει κινηματογραφίστρια, αλλά δεν ήξερε πώς να μπει στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Ο καθηγητής είχε μια φίλη που γύριζε ταινία μεγάλου μήκους και τη βοήθησε να βρει δουλειά ως μέλος του προσωπικού.

Μετά το κολλέγιο ενώ εργαζόταν στα πλατό, ρωτούσε τις ομάδες των εικονοληπτών αν μπορούσε να παρακολουθήσει πώς δουλεύουν.

Η ταινία που την ενέπνευσε περισσότερο ήταν το «The Spirit of the Beehive» (Το πνεύμα του μελισσιού) και πώς ο σκηνοθέτης Βίκτορ Ερίθε δημιούργησε τόσο όμορφο φωτισμό με τόσο λίγα χρήματα. Θυμάται ότι ένιωθε σαν να ήταν σε μια κυψέλη ενώ την παρακολουθούσε στον κινηματογράφο.

Οι ταινίες του Βιμ Βέντερς και του Ρόμπι Μιούλερ ήταν επίσης τεράστιες επιρροές για εκείνη.

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένη είναι μεγάλη τιμή», είπε στο THR όταν ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για Όσκαρ του 2023.

«Είμαι πραγματικά περήφανη για την ταινία και ξέρω ότι το κοινό την αγάπησε και τα πήγε καλά εμπορικά. Χαίρομαι που κερδίζει την αναγνώριση με αυτόν τον τρόπο», τόνισε.

«Είμαστε μια ομάδα, συνεργαστήκαμε πολύ καιρό. Αυτή η ταινία ειδικά, είναι πολύ ιδιαίτερη για όλους μας. Βάλαμε την καρδιά και την ψυχή μας σε αυτή την ταινία» υπογράμμισε.

Για την ταινία «Elvis» έκανε σχολαστική έρευνα, συλλογή και μελέτη ιστορικών αναφορών, από πλάνα από τις ζωντανές εμφανίσεις του Έλβις Πρίσλεϊ στο Λας Βέγκας μέχρι το «ειδικό αφιέρωμα της επιστροφής» του 1968 που προβλήθηκε στο NBC, μελέτησε και αναπαρήγαγε τις γωνίες της κάμερας.

Η ταινία «Elvis» ήταν η τέταρτη συνεργασία της Μάντι Γουόκερ με τον Μπαζ Λούρμαν. Ήταν διευθύντρια φωτογραφίας στην επική του ταινία «Australia» το 2008 και στις διαφημίσεις για το άρωμα Chanel No. 5 με τις Νικόλ Κίντμαν και Ζιζέλ Μπούντχεν.

Ήταν μεταξύ άλλων, διευθύντρια φωτογραφίας στις ταινίες Hidden Figures, Truth, Jane Got a Gun, The Mountain Between Us, Lantana.