Όσκαρ 2025: Στο Variety το ελληνικό φιάσκο με την επιτροπή αξιολόγησης της ελληνικής υποψηφιότητας

Θέμα στο περιοδικό Variety έγινε το φιάσκο με την ελληνική επιλογή για τα βραβεία Όσκαρ και τους χειρισμούς του υπουργείου Πολιτισμού και είχε ως αποτέλσμα Έλληνες δημιουργοί να αποσύρουν τις ταινίες τους από τη διαδικασία επιλογής για τα Όσκαρ 2025 με την τελετή της απονομής των βραβείων να πραγματοποιείται στις 2 Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι εν μέσω καταγγελιών για «φιάσκο» αποσύρθηκαν από την διαδικασία σε ένδειξη διαμαρτυρίας, 20 από τις 23 ταινίες που πληρούν τις προϋποθέσεις για να εκπροσωπήσουν την χώρα στα Όσκαρ.

«Το ελληνικό χάος των Όσκαρ βαθαίνει καθώς κυβέρνηση και κινηματογραφική βιομηχανία αναζητούν δρόμο προς τα εμπρός μετά το “απαράδεκτο και θλιβερό” φιάσκο» τιτλοφορείται το ρεπορτάζ του Variety, στο οποίο μιλούν στελέχη της ελληνικής κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Η παραγωγός Μαρία Δρανδάκη, η οποία συμμετείχε σε αντιπροσωπεία της Ένωσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών Ελλάδας (SAPOE) που συναντήθηκε με εκπροσώπους του υπουργείου Πολιτισμού την Τρίτη (27.08.2024), δήλωσε ότι το φιάσκο με την επιλογή για τα Όσκαρ είναι μόνο «η κορυφή του παγόβουνου».

«Νομίζω ότι το πρόβλημα τώρα γίνεται μεγαλύτερο από τα Όσκαρ», είπε. «Όλος αυτός ο κακός χειρισμός της κατάστασης συνδυάζεται με την ένταση που υπήρχε εδώ και μήνες στον οπτικοακουστικό τομέα». Και πρόσθεσε: «Υπάρχει μεγάλη ένταση που προσπαθούμε να διαχειριστούμε… και δεν εισακουστήκαμε ποτέ [από την κυβέρνηση]».

Το χρονικό

Νωρίτερα αυτό το μήνα, το ελληνικό υπουργείο Πολιτισμού επέλεξε τέσσερις επαγγελματίες του κλάδου για να επιλέξουν την ελληνική συμμετοχή για τα Όσκαρ. Η γνωμοδοτική αυυτή επιτροπή προτείνει στο Υπουργείο Πολιτισμού την ταινία που θα μας εκπροσωπήσει στα Όσκαρ.

Σε αυτούς περιλαμβάνονταν η κριτικός κινηματογράφου Λήδα Γαλανού, η ηθοποιός Κόρα Καρβούνη, η σεναριογράφος Κάλλια Παπαδάκη και ο σκηνοθέτης Βασίλης Κεκάτος, ο οποίος κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα των Καννών για την ταινία μικρού μήκους το 2019 για την ταινία «The Distance Between Us and the Sky», με τον Κεκάτο να επιλέγεται ως επικεφαλής της επιτροπής.

Στη συνέχεια οι «4» ενημερώθηκαν (στις 13.08.2024) ότι «εκ παραδρομής» τους ανακοινώθηκε η συμμετοχή τους στην επιτροπή με αποτέλεσμα την αντικατάστασή τους και την ανακοίνωση νέας επιτροπής.

Το Variety αναφέρεται στην έντονη αντίδραση της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, που ζήτησε να ακυρωθεί συνολικά η φετινή ελληνική συμμετοχή στα Όσκαρ, επιρρίπτοντας ευθύνες στο υπουργείο Πολιτισμού.

«Τα Όσκαρ είναι κάτι πολύ μικρό σε σύγκριση με το τι συμβαίνει γενικά στην Ελλάδα», εξηγεί χαρακτηριστικά η Μαρία Δρανδάκη, αναφερόμενη στο γεγονός που έχει προκαλέσει την αγανάκτηση της κινηματογραφικής κοινότητας. Ο νέος ενιαίος φορέας Creative Greece παραμένει στα χαρτιά από τις 29 Απριλίου που ψηφίστηκε ο σχετικός νόμος.

Την ίδια ώρα προκαλεί η τοποθέτηση του υφυπουργού Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα.

«Δεν έχω πρόβλημα με την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου ή τους παραγωγούς. Το πρόβλημα μου ήταν με την διαδικασία» υποστήριξε στο Variety.

Κάλεσε δε τους δημιουργούς να φέρουν πίσω τις ταινίες τους προς αξιολόγηση στην επιτροπή.

«Ελπίζω οι δεσμεύσεις μου είναι αρκετές ώστε να το ξανασκεφτούν. Αλλιώς, φοβάμαι ότι θα σκοτώσουμε το ελληνικό σινεμά» δήλωσε, ρίχνοντας το «μπαλάκι» στους κινηματογραφιστές.

Με σχεδόν δύο εβδομάδες να απομένουν μέχρι την προθεσμία της 13ης Σεπτεμβρίου που ανακοινώθηκε από τον αναπληρωτή υπουργό για την ανάδειξη της ελληνικής επιλογής για τα Όσκαρ, η κ. Δρανδάκη δήλωσε ότι ο κλάδος «χρειάζεται περισσότερα» από την κυβέρνηση προτού οι κινηματογραφιστές αρχίσουν να σκέφτονται να υποβάλουν εκ νέου τις ταινίες τους, ενώ ακόμη και αυτή η πιθανότητα μοιάζει μακρινή. «Μου είναι δύσκολο να επιστρέψω αν δεν μας ακούσουν πραγματικά, πραγματικά», δήλωσε. «Δεν ξέρω πώς μπορεί να συμβεί αυτό μέσα σε δύο εβδομάδες».

Το άρθρο του «Variety» κλείνει με αναφορά στη συγκλονιστική ομιλία του Γιώργου Ζώη, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας για την ταινία του «Arcadia» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σεράγεβο. Όπως σημειώνει, ο σκηνοθέτης συνέδεσε το ελληνικό φιάσκο των Όσκαρ με πρόσφατες τραγωδίες – συμπεριλαμβανομένου του θανατηφόρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς – στο οποίο κυβερνητικοί αξιωματούχοι απέφυγαν τη λογοδοσία, ενώ κατηγορούσαν τους χαμηλόβαθμους υπαλλήλους.

«Μπορώ μερικές φορές να καταλάβω την άγνοιά τους, αλλά η αλαζονεία τους απέναντι στους εργαζόμενους είναι απαράδεκτη», δήλωσε. «Η κυβέρνηση θα έπρεπε να είναι υπηρέτης του λαού και όχι κυβερνήτης. Όσο είναι βίαιοι, ασεβείς και αλαζόνες απέναντί μας, εμείς θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε, ενωμένοι σε όλα τα μέτωπα».