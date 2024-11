Όσκαρ: Ο Κόναν Ο’ Μπράιεν θα είναι o οικοδεσπότης της 97ης τελετής απονομής των βραβείων

Ο Κόναν Ο’ Μπράιεν θα είναι ο οικοδεσπότης και κεντρικός παρουσιαστής της 97ης τελετής απονομής των βραβείων Όσκαρ.

Όπως ανακοίνωσε η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών με βίντεο στο οποίο ο Αμερικανός κωμικός και τηλεοπτικός παραγωγός, Κόναν Ο’ Μπράιεν εμφανίζεται να κρατά το χαρακτηριστικό χρυσό αγαλματίδιο των Όσκαρ.

«Αυτό είναι απίστευτο. Μου έχουν δώσει ένα Όσκαρ. Είμαι βραβευμένος με Όσκαρ. Είναι καταπληκτικό» λέει, προσποιούμενος ότι έχει σοκαριστεί.

Μια φωνή εκτός κάμερας τον διορθώνει: «Όχι, είσαι ο οικοδεσπότης» λέει μία φωνή. «Ω, είμαι οικοδεσπότης; Είμαι παρουσιαστής των Όσκαρ;» αναφέρει. «Αλλά μπορώ ωστόσο να κρατήσω το Όσκαρ;» συνειδητοποιεί ο κωμικός. Όταν του παίρνουν το τρόπαιο, ανακοινώνει την ημερομηνία της τελετής απονομής των Όσκαρ 2025.

Conan O’Brien is officially your 97th Oscars host!



Tune into the biggest night in Hollywood on Sunday, March 2nd at 7e/4p, LIVE on @ABCNetwork! #Oscars @TeamCoco @ConanOBrien pic.twitter.com/ZpsGM9LEIq