Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο (All quiet on the Western Front) είναι ένα αντιπολεμικό δράμα που έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία. Έκανε πρεμιέρα ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου στο Netflix αλλά που λίγοι ξέρουν είναι πως είχε γυριστεί ξανά το 1930 και έχει πάρει και Όσκαρ. Και μάλλον θα ξαναπάρει…

Το “Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο” αφηγείται τη συγκλονιστική ιστορία ενός νεαρού Γερμανού στρατιώτη στο Δυτικό Μέτωπο του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η ταινία του Netflix είναι στη shortlist για το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης.

Ο Παούλ και οι σύντροφοί του βιώνουν από πρώτο χέρι πώς η αρχική ευφορία του πολέμου μετατρέπεται σε απόγνωση και φόβο, καθώς πολεμούν για τη ζωή τους, αλλά και ο ένας για τον άλλο, στα χαρακώματα. Η ταινία του σκηνοθέτη Έντουαρντ Μπέργκερ βασίζεται στο γνωστό παγκοσμίως, ομώνυμο best seller του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, που γράφτηκε το 1928.

Ο Ρεμάρκ, βετεράνος πολέμου και σημαντικός δημοσιογράφος της εποχής του, τόλμησε να γράψει ένα βιβλίο για την ειρήνη σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Το βιβλίο του έγινε και ταινία (με τον ίδιο τίτλο) το 1930 και κέρδισε και Όσκαρ! Όμως, τόσο το βιβλίο όσο και η ταινία έπεσαν θύματα των Ναζί και ο δημιουργός αναγκάστηκε να φύγει εξόριστος στην Ελβετία.

«Αυτό το γερμανικό παγκόσμιο μπεστ σέλερ είναι ικανό να μεταφέρει την απάνθρωπη φρίκη του πολέμου ίσως με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο από κάθε άλλο λογοτεχνικό έργο. Για μένα, η δημιουργία της πρώτης γερμανικής προσαρμογής είναι η πιο συναρπαστική πρόκληση», έχει πει για την ταινία ο σκηνοθέτης της, Έντουαρντ Μπέργκερ.