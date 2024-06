Πανηγύρι στο Twitter για τη σύντροφο του τενίστα Τόμι Πολ που του έχει γίνει στενός κορσές

Ο 27χρονος Αμερικανός τενίστας Τόμι Πολ (Tommy Paul), Νο.13 στον κόσμο, έχει στην κατοχή του δύο 250άρια (Στοκχόλμη 2021, Ντάλας 2024) και ένα 500άρι (Queen’s) και μία σύντροφο που του έχει γίνει… στενός κορσές.

Η ομολογουμένως εκθαμβωτική σύντροφος του 27χρονου Αμερικανού τενίστα, Λόρεντζ Πέιτζ, δείχνει υπερββάλλοντα ζήλο και είναι κάτι παραπάνω από εκδηλωτική στις νίκες του συντρόφου της αφού συνηθίζει να τον φιλάει με πάθος αλλά και να τον κρατάει από το σβέρκο προκειμένου να τον φέρει κοντά της και να φωτογραφηθούν μαζί.

Με λίγα λόγια δεν αφήνει στιγμή τον Πολ να απολαύσει μόνος του τη στιγμή.

Η Πέιτζ που είναι επιχειρηματίας που ασχολείται με το χώρο της μόδας και του lifestyle, ανέβασε και post στο λογαριασμό της στο Instagram μετά την τελευταία νίκη του συντρόφου της και διάσημου τενίστα όταν κατέκτησε τον τίτλο στο ιστορικό τουρνουά του Queen’s.

«Λατρεύω να πανηγυρίζω μαζί σου τις δύσκολες νίκες. Είμαι πολύ υπερήφανη για σένα και ευγνώμων που βρίσκομαι στο πλευρό σου σε κάθε νίκη και πρόκληση. Θα ακολουθήσουν πολλά τέτοια. Σε αγαπάω» έγραψε η 26χρονη influencer.

Και όταν λέει «θα βρίσκομαι στο πλευρό σου σε κάθε νίκη και πρόκληση. Θα ακολουθήσουν πολλά τέτοια» το εννοεί κυριολεκτικά!

Αυτό είναι κάτι που έχουν παρατηρήσει ουκ ολίγες φορές οι δαιμόνιοι χρήστες του Χ με κάποιους από τους να τον συμβουλεύουν να… τρέξει να σωθεί.

«Ο Τόμι Πολ πρέπει να τρέξει» γράφει ένας χρήστης ενώ σε παρόμοιο ύφος ένας άλλος του γράφει:

#TommyPaul Keep your running shoes handy & get your house on the market!!!! #MealTicket This is worrying!!!! pic.twitter.com/aaxG8BOa2r

«Κράτησε τα αθλητικά σου παπούτσια και πούλα το σπίτι».

«Τόμι Πολ, έχεις την τέλεια ευκαιρία να ξεκόψεις και να τρέξεις. Κάντο πριν σε σκοτώσει» ενώ άλλος χρήστης σημειώνει: «Είναι σίγουρα χρυσοθήρας».

😂😂the chic is the female version of #Americanpsycho. She’s a rabbit boiler for sure. #Tommypaul you have the perfect chance to cut and run. Take it before she kills you😂