Παραλίγο ατύχημα για την Μπιγιονσέ σε συναυλία: Πήρε κλίση το «ιπτάμενο» αυτοκίνητό της

Η Μπιγιονσέ αναγκάστηκε να διακόψει το σόου της κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Σαββάτου 28 Ιουνίου στο Χιούστον, καθώς ενώ βρισκόταν στον αέρα μέσα σε ένα «ιπτάμενο» αυτοκίνητο, αυτό πήρε κλίση.

Η 43χρονη Μπιγιονσέ ερμήνευε το τραγούδι «16 Carriages» σε ένα κρεμασμένο κόκκινο αυτοκίνητο όταν το όχημα άρχισε να γέρνει επικίνδυνα κι ενώ η τραγουδίστρια βρισκόταν αέρα. Το κατάμεστο στάδιο ξέσπασε σε κραυγές. Ευτυχώς η τραγουδίστρια κατέβηκε με ασφάλεια στο έδαφος και επέστρεψε πίσω από τη σκηνή.

Η Μπιγιονσέ καθόταν στο κόκκινο κάμπριο όταν αυτό άρχισε να γέρνει. Εκείνη ήταν δεμένη με ιμάντες, για να αποφευχθούν τα απρόοπτα.

Αφού γύρισε στη σκηνή, η Μπιγιονσέ είπε στον κόσμο: «Αν ποτέ πέσω, ξέρω ότι εσείς θα με πιάσετε». Η εταιρεία παραγωγής της τραγουδίστριας, Parkwood, εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό.

