Νέες αποκαλύψεις έκανε η Πάρις Χίλτον για τον εφιάλτη της κακοποίησης που έζησε όταν ήταν 16 χρονών σε οικοτροφείο της Γιούτα, το Provo Canyon School, με αφορμή μια έρευνα που δημοσίευσε η New York Times σχετικά με τις κατασκηνώσεις και άλλα προγράμματα που ισχυρίζονται ότι «βοηθούν τους νέους να ξεπεράσουν προβλήματα ψυχικής υγείας και συμπεριφοράς».

Η Πάρις Χίλτον είχε κάνει τις αποκαλύψεις στο ντοκιμαντέρ της ζωής της, «This is Paris», αποκαλύπτοντας ότι υπέστη σωματική και ψυχολογική κακοποίηση κατά τη διάρκεια της φοίτησής της στο συγκεκριμένο οικοτροφείο. Για το θέμα μίλησαν και άλλα θύματα κακοποίησης, τα οποία η ξενοδόχος του κολοσσιαίου ομίλου ξενοδοχείων δεν αναφέρει ως «φοιτητές» αλλά ως «επιζώντες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στο Provo Canyon School, με ξυπνούσαν στη μέση της νύχτας άντρες μέλη του προσωπικού και με οδηγούσαν σε ένα ξεχωριστό δωμάτιο για να μου κάνουν κολπικές εξετάσεις», γράφει εκ νέου στο Twitter η Πάρις Χίλτον, αναφέροντας ότι όλα αυτά τα δήλωσε και στη New York Times.

I opened up in a @NYTimes video about something I’ve never discussed before. At Provo Canyon School, I was woken up in the middle of the night by male staff who ushered me into a private room and performed cervical exams on me in the middle of the night. https://t.co/mWxF8Pvmaw ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ October 11, 2022

Έγραψε ότι την απειλούσαν με απομόνωση αν μιλούσε και ότι έπρεπε να σταματήσει να κλαίει. «Αυτή ήταν μια επαναλαμβανόμενη εμπειρία όχι μόνο για μένα αλλά και για άλλους #επιζώντες. Κακοποιήθηκα και κλαίω καθώς τα γράφω αυτά γιατί κανένας, ειδικά ένα παιδί, δεν πρέπει να κακοποιείται σεξουαλικά. Μου έκλεψαν τα παιδικά μου χρόνια και με σκοτώνει να ξέρω ότι αυτό εξακολουθεί να συμβαίνει και σε άλλα αθώα παιδιά».

«Είναι σημαντικό να μιλάμε για αυτές τις οδυνηρές στιγμές, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να σταματήσει αυτή η κακοποίηση», προσθέτει η Πάρις Χίλτον και καλεί τον κόσμο να κινητοποιηθεί για να σταματήσει η λειτουργία όλων αυτών των εγκαταστάσεων.

On a crusade to reform the troubled teen industry, @ParisHilton has gone public about the abuse she suffered when her parents sent her to a therapeutic boarding school in the 1990s.



She calls herself not a former patient but a survivor. https://t.co/bCBYEdpo8O pic.twitter.com/rYKId7SpK7 — New York Times Opinion (@nytopinion) October 11, 2022

Σοκαριστικά είναι και τα βίντεο που δημοσιεύει η New York Times με πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας των εν λόγω «κέντρων», τα οποία δείχνουν απίστευτα περιστατικά ωμής βίας.

According to lawsuits, government reports and the testimonies of former patients and employees, children are often abused, assaulted, sedated and placed in solitary confinement. Dozens of children have died. https://t.co/bCBYEdpVYm pic.twitter.com/QpF8W5vtJi — New York Times Opinion (@nytopinion) October 11, 2022

«Σύμφωνα με μηνύσεις, κυβερνητικές εκθέσεις και μαρτυρίες πρώην ασθενών και υπαλλήλων, τα παιδιά συχνά κακοποιούνται, δέχονται επιθέσεις, ναρκώνονται και τοποθετούνται σε απομόνωση. Δεκάδες παιδιά έχουν πεθάνει», γράφει η New York Times στο Twitter.

Αναλυτικά όσα είχε πει στο ντοκιμαντέρ της η Πάρις Χίλτον

Την πρώτη μέρα που βρέθηκε στο Provo Canyon School, όπως είπε, την ανάγκασαν να γδυθεί, να κάνει ένα βαθύ κάθισμα και να βήξει, ακριβώς σαν να… είχε μπει φυλακή. «Σαν 16χρονο κορίτσι τότε, δεν μπορούσα να καταλάβω, γιατί έπρεπε να μου κάνουν κολπικό έλεγχο τόσο συχνά και μάλιστα, μες στη μέση της νύχτας», αναφέρει η Πάρις Χίλτον.

Η γνωστή επιχειρηματίας και μοντέλο πρόσθεσε δε ότι την ξυπνούσαν με έναν φακό στο πρόσωπό της και τη διέταζαν να «κάνει ησυχία», μέχρι να φτάσει στο δωμάτιο της εξέτασης. «Ήμουν καθημερινά σχεδόν χωρίς ύπνο. Δεν καταλάβαινα τι γινόταν. Με ανάγκαζαν να ξαπλώνω σε ένα τραπέζι, να ανοίγω τα πόδια μου και να κάνω γυναικολογικές εξετάσεις. Θυμάμαι ότι έκλαιγα και εκείνοι με πίεζαν. Μου έλεγαν να σκάσω και να κάνω ησυχία. Όταν πάλευα να ξεφύγω, με απειλούσαν ότι θα μπω στην απομόνωση», περιγράφει.

Σημείωσε δε ότι το χειρότερο μπορούσε να της συμβεί ήταν η απομόνωση. «Έπρεπε να είμαι γυμνή σε ένα δωμάτιο. Έτρεμα από το κρύο, μέχρι που δεν μπορούσα να σταθώ όρθια. Θυμάμαι ότι κουλουριαζόμουν στο πάτωμα και κουνιόμουν για να ζεσταθώ», εξηγεί.

Δεν ήταν λίγες οι φορές που παιδιά εξαφανίζονταν από το κέντρο εγκλεισμού, και όπως λέει η Πάρις Χίλτον, συνήθως επρόκειτο για περιπτώσεις κοριτσιών. Όσες φορές όμως και αν ρωτούσαν που βρίσκονταν αυτά τα παιδιά, οι υπεύθυνοι του «κέντρου» ποτέ δεν τους απαντούσαν και τους έλεγαν ότι παραλογίζονται και πως όλα βρίσκονται στο μυαλό τους.

«Τώρα μόνο μπορώ να καταλάβω τι πραγματικά ήταν όλα αυτά. Κι εκείνες οι εξετάσεις… Ήταν σεξουαλική κακοποίηση παιδιών», δηλώνει η Πάρις Χίλτον.