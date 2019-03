Πασίγνωστη ηθοποιός σοκάρει: «Στα 24 μου έπαθα εγκεφαλικό. Ζητούσα από τους γιατρούς να με αφήσουν να πεθάνω»

Η Βρετανίδα ηθοποιός Εμίλια Κλαρκ, που ενσαρκώνει τη Νταινέρις Ταργκάριεν στο Game of Thrones, αποκάλυψε σήμερα ότι επέζησε δύο επεισοδίων εγκεφαλικής αιμορραγίας, που υπέστη τα πρώτα χρόνια της επιτυχημένης σειρά του δικτύου HBO. Το πρώτο επεισόδιο, επακόλουθο μιας ρήξης ανευρύσματος, συνέβη την 11η Φεβρουαρίου του 2011, λίγο μετά το τέλος των γυρισμάτων της πρώτης σεζόν, αφηγήθηκε η πρωταγωνίστρια σε ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The New Yorker. Διαβάστε περισσότερα στο TLIFE