Το Just the 2 of us επέστρεψε για δεύτερη σεζόν ανανεωμένο και πολλά υποσχόμενο! Η Ζωζώ Σαπουντζάκη αποφάσισε να απαντήσει θετικά στην πρόταση του Νίκου Κοκλώνη και έτσι φέτος ... Διαβάστε περισσότερα