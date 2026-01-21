Συμβαίνει τώρα:
Πασχάλης Τερζής: Εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης με αναπνευστικά προβλήματα

Ο Πασχάλης Τερζής βρέθηκε στη μονάδα βραχείας νοσηλείας του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου»
Πασχάλης Τερζής
Πασχάλης Τερζής / NDP PHOTO

Ο Πασχάλης Τερζής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη, με αναπνευστικά προβλήματα. Νωρίς το πρωί της Τετάρτης (21-01-2026) ο δημοφιλής καλλιτέχνης αισθάνθηκε αδιαθεσία και οι δικοί του άνθρωποι αποφάσισαν να ζητήσουν τη βοήθεια γιατρών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Katerina», ο Πασχάλης Τερζής είχε δίπλα τη γυναίκα του και έναν κοντινό φίλο τους. Ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και βρέθηκε στη μονάδα βραχείας νοσηλείας. Εκεί πήρε τις απαραίτητες οδηγίες από γιατρούς, έκανε προληπτικά εξετάσεις και μετά από λίγες ώρες επέστρεψε στο σπίτι του. 

Ο Πασχάλης Τερζής ζει μόνιμα σε ένα κτήμα μεγάλης έκτασης, στο οποίο θα αντικρίσει κανείς μία μονοκατοικία με τεράστιο κήπο που έχει φτιάξει το μποστανάκι του. Η κατάστασή του, δεν εμπνέει ανησυχία. Πηγές από το περιβάλλον του αναφέρουν πως ο τραγουδιστής είναι πολύ καλά στην υγεία του και απολαμβάνει την οικογενειακή θαλπωρή με τα εγγόνια του.

Τη Δευτέρα (12.01.2026) ο Χρήστος Νικολόπουλος δημοσίευσε στο TikTok μία σειρά από φωτογραφίες από τη συνεργασία του με τον Πασχάλη Τερζή, που αναμένεται να συζητηθεί το επόμενο διάστημα.

«Θα ακούσετε κι εσείς όταν κυκλοφορήσει πόσο καλά τραγουδάει ο Πασχάλης Τερζής… Ετοιμάζουν και το video clip, όταν είναι έτοιμο, θα βγει το τραγούδι» δήλωσε προ ημερών ο Αντώνης Γούναρης.

