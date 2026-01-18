Αντώνης Γούναρης για Πασχάλη Τερζή: Το νέο τραγούδι είναι έτοιμο, θα ακούσετε και εσείς πόσο καλά τραγουδάει

Αντώνης Γούναρης και Πασχάλης Τερζής συνεργάζονται ξανά και το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται με ενδιαφέρον. Ο συνθέτης παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και μίλησε για τη μεγάλη επιστροφή του τραγουδιστή. Όπως είπε, το νέο τραγούδι είναι έτοιμο και πολύ καλό. Από αυτά, όπως σημείωσε, που λείπουν από τη σημερινή δισκογραφία.

Όπως ανέφερε ο Αντώνης Γούναρης, ο Πασχάλης Τερζής δεν σκοπεύει να επιστρέψει στα νυχτερινά κέντα. Έχει επιλέξει ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και είναι ευτυχισμένος. Σε αντίθεση με πολλά από τα όσα γράφονται κατά καιρούς για την υγεία του, ο δημοφιλής τραγουδιστής φαίνεται να περνάει μια από τις καλύτερες φάσεις της ζωής του.

«Θα είμαι ο ενορχηστρωτής του νέου τραγουδιού του Πασχάλη Τερζή. Είναι ένα τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί ακούσαμε πάλι τη φωνή του Πασχάλη…Θα ακούσετε κι εσείς όταν κυκλοφορήσει πόσο καλά τραγουδάει ο Πασχάλης Τερζής… Ετοιμάζουν και το video clip, όταν είναι έτοιμο, θα βγει το τραγούδι» δήλωσε ο Αντώνης Γούναρης.

Πρόσθεσε στη συνέχεια πως: «Δεν τον ενδιαφέρει πια τον Πασχάλη Τερζή να τραγουδά μπροστά σε κόσμο… Είναι σε μια πολύ καλή φάση και είμαστε χαρούμενοι γιατί τον ακούμε όπως τον ξέρουμε… Το τραγούδι είναι έτοιμο. Είναι πολύ καλό. Είναι από αυτά που λείπουν από τη δισκογραφία. Ο Θεός έδωσε ένα χάρισμα στον Πασχάλη Τερζή. Θα ακούσουν οι τραγουδιστές πώς πρέπει να είναι κανονικά ένα λαϊκό τραγούδι. Δεν έχουμε ακόμα τίτλο…».

«Και να μην το λέει, σίγουρα του λείπει ο κόσμος και το χειροκρότημα. Σε όλους λείπει να παίρνουν αγάπη από τον κόσμο. Όταν βρισκόμαστε δε συζητάμε τόσο πολύ, πιο πολύ τραγούδαει. Στο μυαλό του έχει πάντα το τραγούδι. Στην υγεία του είναι μια χαρά. Έχει το κτήμα του και εκεί φτιάχνει τα δικά του τα διάφορα» είπε τέλος ο Αντώνης Γούναρης.

Ο Πασχάλης Τερζής ζει μόνιμα σε ένα κτήμα μεγάλης έκτασης, στην περιοχή της Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη, μέσα στο οποίο θα αντικρίσει κανείς μία μονοκατοικία με τεράστιο κήπο που έχει φτιάξει το μποστανάκι του.

Τη Δευτέρα (12.01.2026) ο Χρήστος Νικολόπουλος δημοσίευσε στο TikTok μία σειρά από φωτογραφίες από τη συνεργασία του με τον Πασχάλη Τερζή, που αναμένεται να συζητηθεί το επόμενο διάστημα.