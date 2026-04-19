Παύλος Ευαγγελόπουλος: «Υπήρχαν φάσεις στη ζωή μου που έκανα κραιπάλες, έκλυτο βίο»

«Ξεκίνησα να υποδύομαι σε ρόλους τον γιο, τον μαθητή, τώρα κάνω τον πατέρα και σε λίγο τον παππού», δήλωσε ο Παύλος Ευαγγελόπουλος, μιλώντας για την καριέρα του.

Συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και την Ελένη Μουστάκη παραχώρησε ο Παύλος Ευαγγελόπουλος, ο οποίος μίλησε αρχικά για τη συμμετοχή του στη σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι». Τα όσα είπε ο γνωστός ηθοποιός προβλήθηκαν το πρωί της Κυριακής (19.04.2026).

«Ολοκληρώσαμε τα γυρίσματα για το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι. Είναι μια πολύ μεγάλη δουλειά και χαίρομαι που μου δόθηκε η ευκαιρία να παίξω αυτό το ρόλο που μου αρέσει πάρα πολύ», είπε αρχικά ο Παύλος Ευαγγελόπουλος.

Ο Παύλος Ευαγγελόπουλος είπε στη συνέχεια: «Ξεκίνησα να υποδύομαι σε ρόλους τον γιο, τον μαθητή, τώρα κάνω τον πατέρα και σε λίγο τον παππού. Έχω εξοικειωθεί με αυτό! Υπήρχε φάση που ήμουν πολλά χρόνια εκτός δουλειάς και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει στο χώρο. Πάντα υπάρχει άγχος για το τι θα κάνεις, αν θα έχεις δουλειά».

Ο Παύλος Ευαγγελόπουλος ανέφερε επίσης: «Πιστεύω ότι πρέπει η προσωπική σου ζωή να μένει ιδιωτική. Όταν γίνεται με δική σου έγκριση η έκθεση της προσωπικής σου ζωής, μετά θα υποστείς το κόστος. Ήμουν σε σχέση με γνωστή πρωταγωνίστρια, αλλά ήταν τόσο όσο! Εγώ δεν έδινα αφορμές, ώστε να δείχνω ότι μπορώ να μιλήσω παραπάνω για την προσωπική μου ζωή. Είναι λάθος να βγάζεις τα προσωπικά σου και να ζεις γι’ αυτό».

Κλείνοντας, ο Παύλος Ευαγγελόπουλος είπε: «Δεν ήθελα ποτέ γάμο στη ζωή μου και δεν έχω αναθεωρήσει. Υπήρχαν φάσεις στη ζωή μου που έκανα κραιπάλες, έκλυτο βίο».