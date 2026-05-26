Πενέλοπε Κρουζ: Η σοκαριστική αποκάλυψη στις Κάννες – «Νόμιζα ότι θα πεθάνω από ανεύρυσμα στον εγκέφαλο»

Μια άκρως προσωπική και τρομακτική εμπειρία που βίωσε πέρυσι μοιράστηκε η Πενέλοπε Κρουζ, αποκαλύπτοντας τον τρόμο που έζησε όταν οι γιατροί την ενημέρωσαν ότι ενδέχεται να έχει ανεύρυσμα στον εγκέφαλο.

Η 52χρονη σταρ Πενέλοπε Κρουζ – που ξέσπασε σε κλάματα μετά το 20λεπτο χειροκρότημα στο Φεστιβάλ Καννών – μιλώντας στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου για τη νέα της ταινία «The Black Ball», εξομολογήθηκε ότι πίστεψε πως η ζωή της έφτανε στο τέλος της, σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety.

Όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας, όταν ο γιατρός της την προειδοποίησε ότι ίσως χρειαζόταν να διακόψει αμέσως τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

«Ήμασταν έτοιμοι να βγούμε για το γύρισμα, μου φορούσαν την περούκα, και ξαφνικά μου λένε: “Ω, απ’ ό,τι φαίνεται έχεις ένα ανεύρυσμα στον εγκέφαλο”», δήλωσε η ηθοποιός στους δημοσιογράφους.

«Πίστεψα ότι ήμουν έτοιμη να πεθάνω. Ήταν κάτι εντελώς σουρεαλιστικό, που δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι θα ζούσα».

Η ίδια εξήγησε πως αρχικά πίστεψε ότι επρόκειτο για αστείο. Παρότι της συνέστησαν να παραμείνει ήρεμη, εκείνη ήθελε να ολοκληρώσει τη βασική σκηνή που είχαν προγραμματίσει και ρώτησε τους γιατρούς αν μπορούσε να σταθεί μπροστά στην κάμερα.

«Τα γυρίσματα δεν επρόκειτο να σταματήσουν. Και για μένα, το να μιλάω για αυτά τα πράγματα είναι πολύ σημαντικό», ανέφερε η Πενέλοπε Κρουζ, εξηγώντας πως θεωρεί ουσιαστικό να μοιράζεται κανείς τέτοιες εμπειρίες.

«Είναι σημαντικό να μοιραζόμαστε πληροφορίες για το πού μπορούν να σε οδηγήσουν τέτοιοι χαρακτήρες. Ζεις όλα αυτά μαζί τους και, παρά τις δυσκολίες, συνεχίζεις να προχωράς στη ζωή», είπε, τονίζοντας παράλληλα πως οι άνθρωποι της ταινίας γνώριζαν τι περνούσε και της πρόσφεραν μεγάλη στήριξη.

Στο «The Black Ball», η Πενέλοπε Κρουζ υποδύεται την τραγουδίστρια καμπαρέ Νένε, σε μια ταινία των Χαβιέρ Κάλβο και Χαβιέρ Αμπρόσι. Αν και ο ρόλος της δεν έχει μεγάλη διάρκεια στην οθόνη, η ίδια εξήγησε πως αυτό δεν ήταν κάτι που την απασχόλησε όταν αποφάσισε να συμμετάσχει.

Η ταινία εξερευνά τις ζωές τριών ομοφυλόφιλων ανδρών, με την Πενέλοπε Κρουζ να εξηγεί πως τα LGBTQ+ θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της ιστορίας την άγγιξαν ιδιαίτερα. «Έχω πολύ έντονη αντίδραση απέναντι σε οτιδήποτε δεν μου φαίνεται δίκαιο», είπε η ηθοποιός.

«Όταν βλέπω ανθρώπους να αγωνίζονται για δικαιώματα που δεν θα έπρεπε ποτέ να αμφισβητούνται, αυτό δημιουργεί μέσα μου μια πολύ δυνατή αντίδραση, που πρέπει κάπου να εκφράσω. Ευτυχώς, έχω καταφέρει να την εκφράσω μέσα από τις ταινίες που κάνω και τους χαρακτήρες μου», συμπλήρωσε. Η Πενέλοπε Κρουζ αναφέρθηκε και στη θερμή υποδοχή της ταινίας στις Κάννες. Η ίδια περιέγραψε τη στιγμή ως «μία από τις πιο έντονες και πιο δυνατές» που έχει ζήσει ποτέ στο φεστιβάλ.