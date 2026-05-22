Η Πενέλοπε Κρουζ ξέσπασε σε κλάματα μετά το 20λεπτο χειροκρότημα στο Φεστιβάλ Καννών

Σε κλάματα ξέσπασε η Πενέλοπε Κρουζ στο Φεστιβάλ Καννών, μετά το διάρκειας 20 λεπτών standing ovation που επεφύλασσαν οι θεατές για τη νέα της ταινία.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Πενέλοπε Κρουζ πρωταγωνιστεί στο φιλμ «La Bola Negra» των Χαβιέρ Καλβό και Χαβιέρ Αμπρόσι και έδωσε το «παρών» στην 79η διοργάνωση του Φεστιβάλ Καννών μαζί με τους υπόλοιπους συντελεστές για την πρεμιέρα.

Μετά την προβολή, το κοινό μέσα στην κινηματογραφική αίθουσα χάρισε ένα χειροκρότημα 20 λεπτών σε όσους αποτέλεσαν μέρος της παραγωγής, με την Πενέλοπε Κρουζ να αδυνατεί να κρύψει τη συγκίνησή της.

Η ταινία La Bola Negra συνδέει τις ζωές τριών ανδρών μέσα από διαφορετικές περιόδους, φωτίζοντας ζητήματα σεξουαλικότητας, επιθυμίας, πόνου και παρακαταθήκης. Το σενάριο είναι βασισμένο στις σελίδες ενός ημιτελούς έργου του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.

Εκτός από την Πενέλοπε Κρουζ, στο καστ συμμετέχουν οι Γκλεν Γκλόουζ, Μιγκέλ Μπερναρντάου, Κάρλος Γκονζάλες, Λορέντσο Τζουρτζόλο, Λόλα Ντουένας και ο Ισπανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Guitarricadelafuente στο ντεμπούτο του ως ηθοποιός.