Πένθος για τον Τσακ Νόρις: Πέθανε η μητέρα του σε ηλικία 103 ετών

Η μητέρα του πασίγνωστου Τσακ Νόρις έφυγε από την ζωή σε ηλικία 103 ετών και ο σταρ του Χόλιγουντ έσπευσε να την αποχαιρετήσει και δημόσια.

Ο 84χρονος εμβληματικός ηθοποιός μοιράστηκε τη θλιβερή είδηση ​​με μια σπαρακτική ανάρτηση στα social media . Ο Τσακ Νόρις, ανέβασε μια συλλογή οικογενειακών φωτογραφιών επιβεβαιώνοντας τον θάνατο της μητέρα του Wilma.

Στην ανάρτησή του στο Instagram ο σταρ έγραψε: «Το πρωί της Τετάρτης, ο αδερφός μου ο Άαρον και εγώ πήγαμε στο σπίτι για να είμαστε με τον Ιησού. Η μαμά μας ήταν μια γυναίκα με ακλόνητη πίστη, ένας φάρος φωτός στη ζωή μας και η αγάπη της αντανακλούσε τη χάρη του Θεού.

Μεγαλώνοντας, το γέλιο της γέμισε χαρά το σπίτι μας και οι αγκαλιές της έδωσαν μια αίσθηση ασφάλειας που θα αγαπάμε για πάντα. Είχε έναν αξιοσημείωτο τρόπο να κάνει τους πάντες να νιώθουν ξεχωριστοί, συχνά βάζοντας τις ανάγκες των άλλων πάνω από τις δικές της. Από τις πρώτες αναμνήσεις μου, μου δίδαξε τη σημασία της καλοσύνης και της συμπόνιας.

Είμαι τόσο ευγνώμων για τα αμέτρητα μαθήματα που μοιράστηκε, τις προσευχές που σήκωσε για εμάς και τον τρόπο που ενσάρκωνε την αγάπη του Χριστού κάθε μέρα. Σε αγαπάμε μαμά. Μέχρι να συναντηθούμε ξανά».

Μεταξύ των φωτογραφιών που δημοσίευσε ο Τσακ Νόρις στην ανάρτησή του, ήταν μια ασπρόμαυρη εικόνα της μαμάς του που του πιάνει το χέρι του καθώς χαμογελούσαν σε μια βεράντα σπιτιού. Σε άλλη εικόνα φαίνονται οι δύο τους να χορέυουν με τον ηθοποιό να φορά ένα χαβανέζικο πουκάμισο και λουλουδένιες γιρλάντες στο λαιμό. Ανέβασε επίσης μια παλιά εικόνα της Wilma με τους τρεις γιους της.

Θαυμαστές και φίλοι του ηθοποιού εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στα σχόλια του post. Ο πρώην δάσκαλος πολεμικών τεχνών, Bas Rutten σχολίασε: «Τα συλλυπητήρια μου, αλλά έχετε δίκιο, μέχρι να ξανασυναντηθούμε! Ευλογία!», ενώ ο Terry Crews δημοσίευσε απλώς ένα emoji με μία κόκκινη φλεγόμενη καρδιά.

Ο Νόρις γεννήθηκε στο Ράιαν της Οκλαχόμα το 1940 από τη Βίλμα και τον Ρέι Ντι Νόρις, ο οποίος ήταν στρατιώτης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και αργότερα έγινε μηχανικός. Η μητέρα του ήταν ιρλανδικής καταγωγής και ο πατέρας του ήταν Τσερόκι.

Ο Τσακ ήταν ο μεγαλύτερος από τα παιδιά, καθώς έχει δύο μικρότερους αδελφούς, τους Γουίλαντ και Άαρον. Όταν ο Νόρις ήταν 16 ετών, οι γονείς του χώρισαν. Μετακόμισαν στο Κάνσας και στη συνέχεια στην Καλιφόρνια μαζί με τη μητέρα και τα αδέλφια του.

Ξεκίνησε ως αθλητής πολεμικών τεχνών. Εκπαίδευσε διασημότητες στις πολεμικές τέχνες για ταινίες, γεγονός που οδήγησε στη συμμετοχή του με έναν μικρό ρόλο στο «The Wrecking Crew» (1968). Λίγα χρόνια μετά, ο Μπρους Λι του εξασφάλισε έναν ρόλο στο «The Way of the Dragon» (1972).

Ο Νόρις είχε πρωταγωνίστησε στην ταινία δράσης «Breaker! Breaker!» (1977), ενώ ακολούθησε η ταινία «Good Guys Wear Black» (1978). Στη συνέχεια, γύρισε τα «A Force of One» (1979), «The Octagon» (1980) και «An Eye for an Eye» (1981). Οι μεγαλύτερες ταινίες του ήταν το «Silent Rage» (1982), το «Forced Vengeance» (1982) και το «Lone Wolf McQuade» (1983). Σημείωσε και άλλες εμπορικές επιτυχίες με τα «Invasion U.S.A» (1985), «The Delta Force» (1986) και «Firewalker» (1986), «Code of Silence» (1985). Παρόλα αυτά, ίσως είναι περισσότερο γνωστός για την τηλεοπτική σειρά «Walker, Texas Ranger», που προβλήθηκε από το 1993 έως το 2001. Η τελευταία του εμφάνιση σε μεγάλη κινηματογραφική ταινία ήταν στο «Expendables 2» (2012).