Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών από καρδιακό επεισόδιο ο ηθοποιός, πρώην σύζυγος της σταρ του Χόλιγουντ, Εύας Λονγκόρια, Τάιλερ Κρίστοφερ.

Ο ηθοποιός που έγινε διάσημος μέσα από τον γάμο του με την Εύα Λονγκόρια και τον ρόλο του στη γνωστή σειρά General Hospital έφυγε από τη ζωή στο διαμέρισμά του στο Σαν Ντιέγκο μετά από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο.

Την είδηση του θανάτου του ηθοποιού, που ήταν παντρεμένος με την Εύα Λονγκόρια από το 2002 έως το 2004 ανακοίνωσε χθες (31.10.2023) ο συνάδελφός του Μορίς Μπενάρντ. «Με μεγάλη θλίψη μοιραζόμαστε την είδηση του θανάτου του Τάιλερ Κρίστοφερ. Ο Τάιλερ απεβίωσε σήμερα το πρωί μετά από καρδιακό επεισόδιο στο διαμέρισμά του στο Σαν Ντιέγκο», ανακοίνωσε ο ηθοποιός για τον θάνατο του φίλου του από καρδιακό επεισόδιο.

«Ο Τάιλερ ήταν ένα πραγματικά ταλαντούχο άτομο που φώτιζε την οθόνη σε κάθε σκηνή που έπαιζε και απολάμβανε να δίνει χαρά στους πιστούς θαυμαστές του μέσω της υποκριτικής του», ανέφερε ο Μορίς Μπενάρντ στο Instagram.

«Ο Τάιλερ ήταν μια γλυκιά ψυχή και υπέροχος φίλος για όλους όσοι τον γνώριζαν», ανέφερε ο ηθοποιός για τον θάνατο του πρώην συζύγου της Εύας Λονγκόρια από καρδιακό επεισόδιο.

«Ήταν υπέρμαχος της καλύτερης ψυχικής υγείας και της θεραπείας της χρήσης ουσιών και μιλούσε ανοιχτά για τους αγώνες του με τη διπολική κατάθλιψη και το αλκοόλ. Είμαστε πέρα για πέρα συντετριμμένοι από την απώλεια του αγαπημένου μας φίλου και προσευχόμαστε για τα παιδιά και τον πατέρα του», συμπλήρωσε ο Μορίς Μπέναρντ.

Ο εκπρόσωπος του ηθοποιού, Chi Muoi Lo, επιβεβαίωσε επίσης τον θάνατο του Τάιλερ Κρίστοφρερ με δήλωσή του στο CNN.

«Αυτή η είδηση είναι απίστευτα σοκαριστική και είμαι συντετριμμένος. Ήταν ένας πολύ ταλαντούχος ηθοποιός και, το σημαντικότερο, ένας καταπληκτικός φίλος. Η καρδιά μου συμπάσχει με τους φίλους και την οικογένειά του που τον αγαπούσαν τόσο πολύ», ανέφερε

Ο Τάιλερ Κρίστοφερ Μπέικερ όπως ήταν το όνομά του γεννήθηκε στις 11 Νοεμβρίου του 1972 στο Τζολιέτ του Ιλινόις στις ΗΠΑ.

Έγινε γνωστός μέσα από τον ρόλο του Nikolas Cassadine στη σειρά General Hospital. Έπαιξε σε 1.153 επεισόδια της σειράς από το 1996 έως το 2016. Κέρδισε τέσσερις υποψηφιότητες για το καθημερινό Emmy και το 2016 κέρδισε το βραβείο του καλύτερου ηθοποιού σε δραματική σειρά.

Από το 2018 έως το 2019 έπαιξε τον ρόλο τον Stefan DiMera σε 159 επεισόδια στη σαπουνόπερα Days of Our Lives.

Ο Τάιλερ Κρίστοφερ έκανε δυο γάμους με την Εύα Λονγκόρια και με την αθλητικογράφο του ESPN, Μπριέν Πεντίγκο (2008-2021).

Ο ηθοποιός είχε θέματα με την κατάθλιψη, αλλά το πιο σημαντικός ήταν η εξάρτησή του από το αλκοόλ. Είχε επίσης πολλά προβλήματα με το νόμο. Πριν από έξι μήνες συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, καθώς ήταν τελείως μεθυσμένος με αποτέλεσμα να λιποθυμήσει. Είχε βρεθεί στο πάτωμα του αεροδρομίου στις 26 Μαΐου.

Είχε συλληφθεί άλλη μια φορά για μέθη πριν από τρία χρόνια στη γενέτειρά του και μάλιστα περάσει τα 47α γενέθλιά του πίσω από τα κάγκελα.

