Νεκρή από τον γιο της, μέσα στο διαμέρισμά της στο Νάσβιλ του Τένεσι, βρέθηκε η τραγουδίστρια και ηθοποιός Shonka Dukureh, εκ των πρωταγωνιστών της ταινίας Elvis του Μπαζ Λούρμαν. Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Ο θάνατος της Shonka Dukureh έχει βυθίσει το πένθος τον κόσμο του Χόλιγουντ. Η 44χρονη ηθοποιός έπαιξε την «Μπιγκ Μάμα» Θόρντον στην ταινία Elvis.

Την άτυχη ηθοποιό βρήκε χωρίς της αισθήσεις της ένα από τα παιδιά της και αμέσως έτρεξε σε γειτονικό διαμέρισμα για να καλέσει βοήθεια.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Νάσβιλ, δεν υπάρχουν ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια και φως στα αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η έκθεση του ιατροδικαστή.

BREAKING: No foul play is evident in today's death of actress Shonka Dukureh, 44, who portrayed Big Mama Thornton in this year's Elvis movie. Dukureh, a Fisk Univ graduate, was found dead in the bedroom of her Kothe Way apt that she shared with her 2 young children.

Ο δήμαρχος του Νάσβιλ, ο Τζον Κούπερ, εξέφρασε μέσω ανάρτησης στο Twitter τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της εκλιπούσης, σημειώνοντας πως είχε αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο Φρισκ στην πόλη που αποκαλούσε «σπίτι» της εδώ και πολλά χρόνια.

My deepest condolences to the family of Shonka Dukureh. Shonka graduated from @Fisk1866 and called Nashville home for many years. Her powerful voice and artistry will live on through her music, and we honor her memory on this sad day. https://t.co/0rjZ0lLWCg