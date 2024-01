Πέθανε σε ηλικία 78 ετών η Lynne Marta, η ηθοποιός που έγινε γνωστή από τους πρωταγωνιστικούς της ρόλους στις ταινίες Joe Kidd και Footloose αλλά και στην τηλεοπτική σειρά Love, American Style. Θλίψη στο Hollywood από τον θάνατό της.

Η ηθοποιός υπέκυψε μετά από μάχη με τον καρκίνο και τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου της την έκανε γνωστή ο φίλος της, Chris Saint-Hilaire, στο The Hollywood Reporter, αναφέροντας ότι η 78χρονη Λιν Μάρτα πέθανε την περασμένη Πέμπτη (11.1.2024) στο σπίτι της στο Λος Άντζελες.

Γνωστή από τους πρωταγωνιστικούς της ρόλους στις ταινίες Joe Kidd – στο πλάι των Ρόμπερτ Ντυβάλ και Κλιντ Ίστγουντ – και Footloose – στο πλάι του Κέβιν Μπέικον – η Λιν Μάρτα έκανε μια αξιοσημείωτη πορεία στην αμερικανική τηλεόραση και στον κινηματογράφο.

Γεννήθηκε στο Σόμερβιλ του Νιου Τζέρσεϊ. Ο πρώτος της ρόλος ήταν σε ένα επεισόδιο της κωμικής σειράς «Gidget» το 1966 και μετά έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή της σε 18 επεισόδια της κωμικής σειράς «Love, American Style».

Η Λιν Μάρτα πήρε ρόλους σε πολλά σόου, όπως: The Mod Squad, The Rookies, Starsky & Hutch, Charlie’s Angels, Vegas, Matt Houston, The FBI, Dan August, Cannon, The Streets of San Francisco, Barnaby Jones, The Manhunter και Caribe.

Εκτός από τα Joe Kidd και Footloose, η Λιν Μάρτα εμφανίστηκε σε ταινίες όπως Red Sky at Morning, Help Me… I’m Possessed, Blood Beach και Three Men and a Little Lady. Τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση ήταν σε ένα επεισόδιο του American Dreams το 2004.

Η προσωπική της ζωή και το περιστατικό που τη σημάδεψε

Η Λιν Μάρτα ήταν παντρεμένη με τον Μπρικ Χιούστον από το 1968 έως το 1975. Το 1983 είχε μια «ελεύθερη σχέση» με τον ηθοποιό Ντέιβιντ Σουλ ενώ ήταν παντρεμένος με την Κάρεν Κάρλσον, σύμφωνα με το People.

«Όλα τα χρόνια του Starsky & Hutch, ο Ντέιβιντ και η Λυν ζούσαν μαζί αλλά περνούσαν χρόνο με άλλους ανθρώπους», αναφέρει το αμερικανικό περιοδικό.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό ήταν αυτό που σημάδεψε τη Λιν Μάρτα, η δολοφονία της ηθοποιού Rebecca Schaeffer τον Ιούλιο του 1989 μέσα στο σπίτι της από εμμονικό φαν. Η 78χρονη τα άκουσε όλα, καθώς έμενε στο διαμέρισμα ακριβώς κάτω.

«Η πόρτα σείστηκε, ο τοίχος σείστηκε», είπε στην κατάθεσή της. «Έπεσα στα γόνατα και σύρθηκα στην κρεβατοκάμαρα. Τότε άκουσα την πρώτη κραυγή της Rebecca».

«Ακόμα ούρλιαζε ενώ μιλούσα στην γραμμή 911. Όταν έφτασα στην πόρτα, εκείνη έκλαιγε. Άνοιξα τη μικρή καταπακτή στην πόρτα μου. Υπήρχε μια μυρωδιά που δεν θα ξεχάσω ποτέ: τη μυρωδιά των πυροβολισμών» είχε πει τότε στους αστυνομικούς.