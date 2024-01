Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο Ντέιβιντ Σόουλ, ο ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστός ως πρωταγωνιστής της τηλεοπτικής σειράς Starsky & Hutch, που ενσάρκωσε τον ρόλο του ντετέκτιβ Κένεθ «Χατς» Χάτσινσον από το 1975 έως το 1979.

Η θλιβερή είδηση του θανάτου του πρωταγωνιστή της δημοφιλούς σειράς ανακοινώθηκε από τη σύζυγό του Χέλεν Σνελ, η οποία έγραψε για τον ηθοποιό: «Ο Ντέιβιντ Σόουλ – αγαπημένος σύζυγος, πατέρας, παππούς και αδελφός – πέθανε χθες μετά από γενναία μάχη για τη ζωή στην αγαπημένη παρέα της οικογένειας.

Μοιράστηκε πολλά εξαιρετικά χαρίσματα στον κόσμο ως ηθοποιός, τραγουδιστής, παραμυθάς, δημιουργικός καλλιτέχνης και αγαπημένος φίλος. Το χαμόγελο, το γέλιο και το πάθος του για τη ζωή θα μείνουν αξέχαστα στους πολλούς των οποίων τις ζωές άγγιξε», κατέληξε η ανακοίνωση της συζύγου του.

Ο Ντέιβιντ Σόουλ έκανε σημαντική καριέρα ως ηθοποιός αλλά και ως τραγουδιστής. Ήταν γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες Here Come The Brides, Magnum Force και The Yellow Rose ενώ τα τραγούδια του Don’t Give Up on Us και το Silver Lady έγιναν επιτυχίες, με το δεύτερο να φτάνει έως και το νούμερο 1 στα βρετανικά charts.

Στην τηλεοπτική σειρά Starsky & Hutch συμπρωταγωνιστούσε με τον Πολ Μάικλ Γκλέιζερ. Επανέλαβαν τους ρόλους τους στην ταινία που κυκλοφόρησε το 2004 με τον Μπεν Στίλερ ως Στάρσκι και τον Όουεν Γουίλσον ως Χατς.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Πολ Μάικλ Γκλέιζερ, Μπεν Στίλερ, Όουεν Γουίλσον, Ντέιβιντ Σόουλ και Αντόνιο Φάργκας

Με φωτογραφίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ