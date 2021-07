Η Ιταλίδα Ραφαέλα Καρά ή όπως ήταν το κανονικό όνομά της η Ραφαέλα Ρομπέρτα Πελόνι, έγραψε τη δική της χρυσή ιστορία σαν παρουσιάστρια, τραγουδίστρια και ηθοποιός.

Ήταν γεννημένη στις 18 Ιουνίου 1943 και έφυγε από τη ζωή σήμερα, σε ηλικία 78 ετών. Σύμφωνα με την Corriere della sera, ο πρώην σύντροφός της Sergio Iapino, δήλωσε ότι η Καρά έφυγε από τη ζωή μετά από ασθένεια που “για αρκετό καιρό είχε επιτεθεί στο σώμα της το τόσο μικρό, αλλά γεμάτο ενέργεια”…

Η Ραφαέλα Καρά γνώρισε μεγάλη επιτυχία ως παρουσιάστρια μουσικοχορευτικών εκπομπών τόσο στην πατρίδα της, την Ιταλία, όσο και στην Ισπανία και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Γεννήθηκε στη Μπολόνια και η πρώτη της επιτυχία ήταν το τραγούδι “Tuca Tuca”, σύνθεση του για χρόνια συνεργάτη και συντρόφου της Gianni Boncompagni.

Άλλες επιτυχίες της ήταν το “Tanti Auguri” (γνωστό και με τον ισπανικό του τίτλο “Para Hacer Bien el Amor Hay que Venir al Sur”), το “A far l’amore comincia tu” (που αποτελεί και τη μοναδική της είσοδο στα βρετανικά Charts υπό τον τίτλο “Do It, Do It Again”).

H Καρά έχει πρωταγωνιστήσει στην ταινία Το Εξπρές του φον Ράιαν (Von Ryan’s Express) (1965) με τον Φρανκ Σινάτρα και τον Τρέβορ Χάουαρντ.

To 1969-1970 γνώρισε την πραγματική τηλεοπτική επιτυχία με το σόου “Io Agata e tu” (με τους Nino Taranto και Nino Ferrer), όπου η Ραφαέλα Καρά έκανε μόδα ένα νέο τύπο, σύγχρονης και εκρηκτικής showgirl.

Τη δεκαετία του ’70 έγινε γνωστή και στην Ισπανία και η επιτυχία των τραγουδιών της έκανε την ισπανική τηλεόραση TVE να της προσφέρει μια δική της εκπομπή “Η ώρα Raffaella”…

Με πληροφορίες από wikipedia