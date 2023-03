Πέθανε σε ηλικία 27 ετών ο ελληνικής καταγωγής ράπερ Costa Titch (κατά κόσμον Κωνσταντίνος Τσομπάνογλου) μετά την κατάρρευσή του επί σκηνής, μπροστά σε ένα τρομοκρατημένο κοινό, την ώρα που έδινε το σόου του. Λίγη ώρα μετά, έγινε γνωστός ο θάνατός του.

Ο ράπερ γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νότια Αφρική από Έλληνα πατέρα και Νοτιοαφρικανή μητέρα. Ο θάνατός του έχει συγκλονίσει τους θαυμαστές του, αφού ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στην αφρικανική χώρα ενώ πρόσφατα είχε υπογράψει και συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία του Akon, κάνοντας ουσιαστικά βήματα για την καριέρα του.

Πλάνα από την τελευταία εμφάνισή του τον δείχνουν να βρίσκεται στη σκηνή και να ερμηνεύει μία από τις επιτυχίες του. Σε μια στιγμή σκοντάφτει αλλά φαίνεται να ολοκληρώνει κανονικά το τραγούδι του. Όμως, λίγο μετά καταρρέει μπροστά στο κοινό που παρακολουθεί τρομοκρατημένο.

Οι άνδρες της ασφάλειας έσπευσαν στη σκηνή για να τον βοηθήσουν. Λίγη ώρα μετά, η οικογένειά του επιβεβαίωσε τον θάνατό του μέσω ανακοίνωσης και ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για το ενδιαφέρον και τη στήριξή τους: «Ο θάνατος μας χτύπησε τραγικά την πόρτα. Μας έκλεψε τον πολυαγαπημένο μας γιο, αδεργό και εγγονό».

SAMRO is saddened by the passing of popular rapper Costa Tsobanoglou, better known as Costa Titch.



Heartfelt condolences to his family, friends and broader music industry. #RIPCostaTitch pic.twitter.com/qeXOcAxxFs