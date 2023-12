Θλίψη προκαλεί στο Χόλιγουντ και στους φαν της σειράς Brooklyn Nine Nine σε όλο τον πλανήτη η είδηση του θανάτου του ηθοποιού, Andre Braugher, σε ηλικία 61 ετών. Ήταν ο αγαπημένος Captain Holt της κωμικής σειράς, η οποία «σημάδεψε» την πολύχρονη και σημαντική σταδιοδρομία του.

Ο θάνατος του Andre Braugher έγινε γνωστός τα ξημερώματα της Τετάρτης (13.12.2023, ώρα Ελλάδας) και η θλιβερή είδηση έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο. Το Brooklyn Nine Nine ήταν μια σειρά που αγαπήθηκε πολύ, μαζί της και ο Captain Raymond Holt, ο διοικητής του 99ου αστυνομικού τμήματος της Νέας Υόρκης, τον οποίο ενσάρκωσε με τεράστια επιτυχία ο ηθοποιός.

Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο του ηθοποιού, ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή μετά από μια σύντομη ασθένεια. Στο πλευρό του ήταν η σύζυγός του και – επίσης – ηθοποιός, η Ami Brabson, αλλά και οι γιοι του Michael, Isaiah και John Wesley, όπως και ο αδελφός του Charles Jennings και η μητέρα του Sally Braugher.

Ο Andre Braugher σημείωσε μια μακρά πορεία κυρίως ως δραματικός ηθοποιός. Ωστόσο, ο κωμικός ρόλος του Captain Holt στο Brooklyn Nine Nine έδωσε μια διαφορετική διάσταση στην καριέρα του, αφού η ερμηνεία ενός καθωσπρέπει – και πολλές φορές μίζερου – αστυνομικού που είχε ένα σύγχρονο μυαλό και κατέληξε να έχει… πατρικό ρόλο στο 99ο αστυνομικό τμήμα, τον έκανε πολύ αγαπητό στους φαν της σειράς.

Οι άλλες μεγάλες του επιτυχίες ήταν ο ρόλος του ντετέκτιβ Frank Pembleton στο Homicide: Life On The Street αλλά και οι εμφανίσεις του στις σειρές Law & Order: Special Victims Unit , House, M.D. και BoJack Horseman. Ο πρώτος του ρόλος σε ταινία ήταν στο Glory, που ήταν υποψήφιο για 5 Όσκαρ και κέρδισε τα 3, εκ των οποίων το ένα ήταν το Β’ Ανδρικού Ρόλου και απονεμήθηκε στον Denzel Washington.

Ο Andre Braugher ήταν υποψήφιος για δεκάδες βραβεία Emmy και Critics’ Choice, κερδίζοντας δύο για τους ρόλους του στο Homicide: Life On The Street και στο Brooklyn Nine Nine.