Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών ο ηθοποιός Ρόμπερτ Μορς πρωταγωνιστής της δημοφιλούς σειράς Mad Men .

Ο Ρόμπερτ Μορς στην 60χρονη καριέρα του είχε εμφανιστεί σε δεκάδες τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές και σε σχεδόν 100 θεατρικά έργα του Μπροντγουεϊ, κερδίζοντας υποψηφιότητες για πέντε βραβεία Emmy και ένα βραβείο Screen Actor’s Guild.

Το κύκνειο άσμα του ηθοποιού ήταν το τελευταίο επεισόδιο της σειράς Mad Men, καθώς υποδύθηκε τον εκκεντρικό ιδρυτή του πρακτορείου Madmen όπου χόρεψε και τραγούδησε, όπως «τις καλές παλιές ημέρες» του Μπρόντγουεϊ.

Γεννήθηκε στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ στις 18 Μαϊου του 1931 και το ντεμπούτο του στη σκηνή έγινε το 1949 με το έργο Our Town.

Την πρώτη του εμφάνιση στο Broadway έγινε με την παράσταση The Matchmaker το 1955, που αποτέλεσε και τον πρώτο πρωταγωνιστικό του ρόλο στον κινηματογράφο.

My good pal Bobby Morse has passed away at age 90. A huge talent and a beautiful spirit. Sending love to his son Charlie & daughter Allyn. Had so much fun hanging with Bobby over the years – filming People v OJ & hosting so many screenings (How To Succeed, Loved One, That’s Life) pic.twitter.com/H1vCD3jjul