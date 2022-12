O Martin Duffy, ο κιμπορντίστας του συγκροτήματος Primal Scream, πέθανε σήμερα (20.12.2022) σε ηλικία 55 ετών, όπως ανακοινώθηκε στο Twitter.

Η είδηση του θανάτου επιβεβαιώθηκε στο Twitter από τον Tim Burgess, που συνεργάστηκε με τον Duffy στο συγκρότημα των Charlatans. «Άλλη μια τραγική απώλεια μιας όμορφης ψυχής» έγραψε αναρτώντας φωτογραφία του.

Ο Duffy, γεννήθηκε στο Μπέρμιγχαμ στις 18 Μαΐου 1967 και μεγάλωσε στο Ρέντναλ. Ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα σε ηλικία 16 ετών όταν εντάχθηκε στο Indie συγκρότημα Felt. Έπειτα έπαιξε πλήκτρα για τoυς Primal Scream.

Ο Duffy ήταν με το συγκρότημα για τρεις δεκαετίες. Έπαιξε και με τους The Charlatans μετά τον θάνατο του ιδρυτικού μέλους Rob Collins, μπαίνοντας στη θέση του όταν το συγκρότημα έπαιξε support για τους Oasis στο Knebworth τον Αύγουστο του 1996.

Ο Martin Duffy χαρακτηρίστηκε ως «η πιο γνήσια ψυχή» σε ένα αφιέρωμα από το πρώην συγκρότημά του. Ο Tim Burgess και ο Liam Gallagher εξέφρασαν την λύπη τους για τον συνάδελφό τους μέσα από το Twitter.

Another tragic loss of a beautiful soul. Martin Duffy stepped in to save The Charlatans when we lost Rob – he played with us at Knebworth and was a true friend. He toured with me in my solo band too – he was a pleasure to spend time with. Safe travels Duffy 💔 pic.twitter.com/cvuEvvqYGa