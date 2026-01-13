Πέτρος Φιλιππίδης και Ελπίδα Νίνου στο πάρτι γενεθλίων του Μάνου Ιωάννου – Ο χορός που αποκάλυψε την παρουσία τους

Ο Πέτρος Φιλιππίδης και η σύζυγός του, Ελπίδα Νίνου, έδωσαν το παρών στο πάρτι γενεθλίων του Μάνου Ιωάννου, με ένα βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στα social media να αποκαλύπτει την παρουσία τους. Ο 63χρονος ηθοποιός τονίζει το τελευταίο διάστημα πως έχει καταστραφεί οικονομικά και δηλώνει άστεγος. Ήταν η πρώτη φορά μέσα στο 2026, που εμφανίστηκε δημόσια με τη γυναίκα του.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης που καταδικάστηκε για δύο απόπειρες βιασμού, σκέφτεται την προσφυγή στον Άρειο Πάγο, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να δικαιωθεί. Κλεισμένος στον εαυτό του, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με την Ελπίδα Νίνου και τον γιο του, να βρίσκονται σταθερά στο πλευρό του.

Το πάρτι γενεθλίων του Μανού Ιωάννου είχε χαλαρή και φιλική ατμόσφαιρα, με μουσική, χορό και καλή διάθεση. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, ο εορτάζων φαίνεται να χορεύει μπροστά από την κάμερα, ενώ στο βάθος διακρίνεται ο Πέτρος Φιλιππίδης να κάθεται στο τραπέζι μαζί με την Ελπίδα Νίνου παρακολουθώντας τη βραδιά.

Η παρουσία του γνωστού ηθοποιού, έστω και διακριτικά, τράβηξε τα βλέμματα, καθώς παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επιλέγοντας να εμφανίζεται δημόσια μόνο σε πολύ συγκεκριμένες στιγμές και δίπλα σε κοντινούς του ανθρώπους.

Στις 15 Ιουλίου 2025, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας έκρινε ομόφωνα ένοχο τον Πέτρο Φιλιππίδη για δύο απόπειρες βιασμού: μία το 2010, σε χώρο θεάτρου και μία το 2014, εντός αυτοκινήτου στο Παλαιό Ψυχικό.

Το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό της υπεράσπισης περί «υπαναχώρησης» και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών, με αναστολή. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από τη δικαστική αίθουσα, οι δύο καταγγέλλουσες δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, ενώ ο ίδιος παρέμεινε ψύχραιμος, με τη σύζυγό του να «λυγίζει» στο άκουσμα της απόφασης.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο ηθοποιός σκοπεύει να προσφύγει στον Άρειο Πάγο, συνεχίζοντας τον νομικό αγώνα για την αθώωσή του. Όπως είχε αναφέρει στο παρελθόν ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο Πέτρος Φιλιππίδης φιλοξενείται σε σπίτι συγγενή του, μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο ακίνητο που νοίκιαζε το καλοκαίρι. Ο ηθοποιός περιμένει να βγει η σύνταξή του, πριν οριστικοποιήσει τις αποφάσεις του.