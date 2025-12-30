Οι δικαστικές υποθέσεις που «σημάδεψαν» το 2025: Η γυναικοκτονία – σύμβολο, τα Τέμπη και η δικαστική «ταφόπλακα» για Φιλιππίδη και Πισπιρίγκου

Το 2025 μας αποχαιρετά, με πλούσια παρακαταθήκη σε δικαστικές ειδήσεις. Η χρονιά «σημαδεύτηκε» από ντόμινο δικαστικών εξελίξεων στη μεγαλύτερη δικαστική υπόθεση των τελευταίων ετών, τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Μέσα στο 2025, γράφτηκε ο «επίλογος» της πολυετούς δικαστικής διερεύνησης της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι με τους 104 νεκρούς και τους 57 εγκαυματίες, ενώ τον περασμένο Ιούλιο βγήκε η πρώτη δικαστική απόφαση για τη γυναικοκτονία που συντάραξε την ελληνική κοινωνία, τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα.

Ισόβια στον δολοφόνο της Κυριακής Γρίβα

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας, μετά από μια θυελλώδη ακροαματική διαδικασία ενός μήνα, καταδίκασε με την αυστηρότερη των ποινών, τον καθ’ ομολογίαν δολοφόνο της 28χρονης Κυριακής Γρίβα, σε ισόβια κάθειρξη και ποινή φυλάκισης πέντε ετών, απορρίπτοντας τον υπερασπιστικό του ισχυρισμό, ότι τέλεσε το στυγερό έγκλημα με μειωμένο καταλογισμό, λόγω ψυχιατρικών προβλημάτων.

Ο σοκαριστικός τρόπος, με τον οποίο η Κυριακή Γρίβα βρήκε τραγικό τέλος από το χέρι του πρώην συντρόφου της, Θ.Κ., έξω ακριβώς από το Αστυνομικό Τμήμα των Αγίων Αναργύρων, την έκανε σύμβολο κατά της έμφυλης βίας, οδηγώντας Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης, να αυστηροποιήσουν το θεσμικό πλαίσιο για εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας.

Τέμπη: Από τα ογκώδη συλλαλητήρια, στο παράνομο φορτίο, στο μπαράζ πορισμάτων και στο κλείσιμο της δικογραφίας

Το 2025 ήταν αδιαμφισβήτητα ο πιο πυκνός χρόνος σε δικαστικές εξελίξεις στην επί 2,5 χρόνια ποινική διερεύνηση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών. Η χρονιά ξεκίνησε με τα ογκώδη συλλαλητήρια του Γενάρη με κεντρικό σύνθημα «Δεν έχω οξυγόνο», που «έπιασαν» στον ύπνο την κυβέρνηση και αναζωπύρωσαν την κοινωνική αμφισβήτηση για το αν ερευνώνται επαρκώς όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Κεντρικός άξονας αμφισβήτησης υπήρξε η γενεσιουργός αιτία της τεράστιας πυρόσφαιρας που προκλήθηκε, δευτερόλεπτα μετά τη σφοδρή σύγκρουση των δύο τρένων και αν την πυροδότησε κάποιο άγνωστο εύφλεκτο φορτίο στο εμπορικό τρένο. Τα επετειακά συλλαλητήρια για τα δύο χρόνια από την σιδηροδρομική τραγωδία ήταν τα μεγαλύτερα των τελευταίων δεκαετιών. Ακολούθησε μπαράζ πορισμάτων από δικαστικούς πραγματογνώμονες που όρισε ο εφέτης ανακριτής της υπόθεσης, αλλά και από τεχνικούς συμβούλους οικογενειών θυμάτων. Τα αντιφατικά μεταξύ τους συμπεράσματα, για το αν η εμπορική αμαξοστοιχία μπορεί να μετέφερε αδήλωτους χημικούς υδρογονάνθρακες, διατήρησαν την καχυποψία και την κοινωνική αμφισβήτηση.

Τελικώς, στα τέλη του περασμένου Σεπτέμβρη ο εφέτης ειδικός ανακριτής Λάρισας, Σωτήρης Μπακαϊμης, «έκλεισε» τη δικογραφία και Εισαγγελέας και Πρόεδρος Εφετών Λάρισας επικύρωσαν το κατηγορητήριο σε βάρος των 36 μη πολιτικών προσώπων.

Η εμβληματική δίκη προσδιορίστηκε για τις 23 Μαρτίου 2026, σε ειδική διαμορφωμένη αίθουσα, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Λάρισας, όπου αναμένεται να συνεδριάζει αδιαλείπτως το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

Στη φυλακή για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι

Η δευτεροβάθμια δικαστική απόφαση για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, με τραγικό απολογισμό 104 νεκρούς και 57 εγκαυματίες, λειτούργησε κατευναστικά στους συγγενείς των νεκρών αλλά και την κοινή γνώμη.

Το δικαστήριο έκρινε 10 κατηγορούμενους ενόχους για ανθρωποκτονία και σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και αντίθετα από το πρωτόδικο, έστειλε 4 από αυτούς στη φυλακή. Τους τρεις πιο υψηλόβαθμους πυροσβέστες και τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, που καταδικάστηκαν σε πολυετείς ποινές φυλάκισης.

Για τους υπόλοιπους έξι καταδικασθέντες, οι ποινές μετατράπηκαν σε χρηματικές.

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων της Αθήνας, με την ιστορική απόφαση της 3ης Ιουνίου 2025, έστειλε μήνυμα στην ελληνική κοινωνία και Πολιτεία, ότι ουδείς είναι άμοιρος ευθυνών και ότι όλοι πρέπει να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή και σημασία σε θέματα πολιτικής προστασίας, όταν υπηρετούν σε θέσεις κοινωνικής ευθύνης.

Τελεσίδικα ένοχος ο Πέτρος Φιλιππίδης

Αν μία δίκη συνδύασε ένταση, προβολή, στοιχεία reality show και κοινωνικό ενδιαφέρον, αυτή αφορούσε την υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη.

Το δικαστήριο τον περασμένο Ιούλιο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση σε βάρος του ηθοποιού και σκηνοθέτη, καταδικάζοντάς τον ομόφωνα για δύο απόπειρες βιασμού εναντίον δύο νεαρών γυναικών ηθοποιών.

Η διαφοροποίηση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών σε σχέση με το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ήταν ότι έριξε πολύ στα «μαλακά» τον καταγγελλόμενο ηθοποιό, επιβάλλοντάς του ποινή μόλις τριών ετών φυλάκισης με αναστολή.

Αυτό κράτησε εκτός φυλακής τον Πέτρο Φιλιππίδη, ο οποίος τελικώς έμεινε πίσω από τα σίδερα ένα χρόνο, εκτίοντας προσωρινή κράτηση για την καταγγελία σε βάρος του για τετελεσμένο βιασμό, για την οποία αθωώθηκε στον πρώτο βαθμό, λόγω αμφιβολιών.

Η δικαστική απόφαση θεωρήθηκε επιεικής, δεδομένης της ηθικής απαξίας των αδικημάτων που διέπραξε με τη «βούλα» της δικαιοσύνης, με τις καταγγέλλουσες παρόλα αυτά, να εκφράζουν την ικανοποίησή τους για το αποτέλεσμα και κυρίως για το γεγονός ότι και τα δύο δικαστήρια πίστεψαν τους ισχυρισμούς τους.

Βεβαίως, την «παράσταση» στη δευτεροβάθμια δίκη έκλεψε ο εισαγγελέας της έδρας, με μπαράζ ομοφοβικών, σεξιστικών και μειωτικών εκφράσεων για το γυναικείο φύλο, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων, προκαλώντας ακόμα και την παρέμβαση της πρώην Προέδρου του Αρείου Πάγου.

Δις ισόβια για την «Μήδεια» της Πάτρας- Ομολόγησε τέσσερις φόνους η Ειρήνη Μουρτζούκου

Στη «σκιά» του θανάτου του Αλέξη Κούγια, που υπερασπίστηκε με πάθος τη Ρούλα Πισπιρίγκου, η 35χρονη, αποκαλούμενη από πολλούς και ως «Μήδεια της Πάτρας» καταδικάστηκε σε δις ισόβια και για τους θανάτους των δύο μικρότερων παιδιών της, της 3,5 ετών Μαλένας και της 6 μηνών Ίριδας.

Είχε προηγηθεί η καταδίκη της επίσης σε ισόβια για τη δολοφονία της μεγαλύτερης κόρης της Τζωρτζίνας, με κεταμίνη. Για τους θανάτους και των τριών παιδιών της η κατηγορούμενη μητέρα ισχυρίστηκε ότι οφείλονται σε παθαλογικά αίτια, χωρίς όμως να καταφέρει να πείσει δικαστές και ενόρκους, που και στις δύο υποθέσεις την καταδίκασαν ομόφωνα, στέλνοντάς την στη φυλακή, συνολικά για να εκτίσει ποινή τρις ισοβίων.

Αντίστοιχη υπόθεση που σόκαρε το πανελλήνιο ήταν αυτή της Ειρήνης Μουρτζούκου, που μπήκε στο «μικροσκόπιο» της δικαιοσύνης για πέντε θανάτους βρεφών και παιδιών.

Παρά τις καχυποψίες και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, η κοινή γνώμη σοκαρίστηκε με την ομολογία της 25χρονης από την Αμαλιάδα, ότι σκότωσε τέσσερα παιδιά και βρέφη, τα δύο της παιδιά, ένα βρέφος 1,5 ετών της κουμπάρας της και την αδερφή της, όταν η ίδια ήταν 14 ετών.

Έως και σήμερα, προφυλακισμένη για τις τέσσερις ανθρωποκτονίες, δεν έχει ομολογήσει τη δολοφονία του μικρού Παναγιωτάκη, παιδιού φίλης της, που επίσης πέθανε ενώ πρόσεχε η Ειρήνη Μουρτζούκου. Ως κίνητρο για τις στυγερές δολοφονίες των ανυπεράσπιστων βρεφών, δήλωσε την τοξική σχέση με τη μητέρα της, με την οποία «κάθε φορά που τσακωνόταν, ήθελε να κάνει κακό». Η δίκη της αναμένεται τους επόμενους μήνες.