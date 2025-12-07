Πέτρος Κωστόπουλος για Γιώργο Λιβάνη: Το κόλλημα που έχει φάει δεν το καταλαβαίνω, μου είναι αστείο

Γιώργος Λιβάνης και Πέτρος Κωστόπουλος είχαν γνωριστεί μέσα από το «Greek Idol» του 2011, όταν ο εκδότης είχε απορρίψει τον τραγουδιστή. Τα επόμενα χρόνια οι δυο τους έτυχε να συναντηθούν ξανά, αλλά ποτέ όπως φαίνεται δεν ξεπεράστηκαν τα όσα έγιναν στο talent show.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος μίλησε το πρωί της Κυριακής (07-12-2025) για τον καλλιτέχνη με αφορμή την πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε ο Γιώργος Λιβάνης στον Φάνη Λαμπρόπουλο. Θυμήθηκε την περίοδο που απέρριψε τον τραγουδιστή και μίλησε για τα όσα έγιναν στο πέρασμα των χρόνων.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος εξήγησε αρχικά στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», πως: «Ήταν το 2010-2011 με τη Ρούλα Κορομηλά, η οποία με ξανάφερε στην τηλεόραση και μου έδωσε την καλύτερη εκπομπή στη ζωή μου, το “Βράδυ”. Είχα μία δισκογραφική εταιρεία με τον Τσαλίκη, τον Ρόκκο, την Πέγκυ Ζήνα. Είχα δύο ραδιοφωνικούς σταθμούς, οπότε δεν ήμουν άσχετος με το θέμα.

Εκεί μαζευόμασταν και βλέπαμε μέσα σε μία βδομάδα σχεδόν 300 άτομα. Εκεί μια μέρα έρχεται ένα παιδί, ο Γιώργος Λιβάνης, και μας τραγουδάει. Εμένα δεν μου άρεσε, είπα όχι, και οι άλλοι δύο είπαν ναι. Από τότε πέρασαν 14 χρόνια».

Στη συνέχεια, υπενθύμισε πως ο τραγουδιστής είχε αποκαλύψει ότι «την προηγούμενη χρονιά είχε πάει στο X-Factor και “κόπηκε”», σχολιάζοντας πως δεν προτίθεται να μπει σε διαμάχη: «Είναι αστείο, εγώ δεν θα μπω σε κάποια κόντρα. Είναι σαν να ζει τη μέρα της μαρμότας κάθε φορά που βγαίνει στην τηλεόραση ο Γιώργος».

Ο παρουσιαστής επέμεινε πως δεν υπήρξε προσωπική απόρριψη από πλευράς του, σημειώνοντας: «Πέρασε, δεν τον απορρίψαμε, αλλά μετά “κόπηκε”. Δεν πέρασε ποτέ στον τελικό. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί όποτε πηγαίνει σε κάποια εκπομπή με κράζει για αυτό. Λέει, επίσης, ότι με έχει μπλοκάρει στα social. Αυτό είναι επίσης ανεξήγητο.

Δεν έχουμε μιλήσει ποτέ, δεν έχω πάει ποτέ να τον ακούσω. Εδώ λέμε ότι κόπηκαν ο Οικονομόπουλος, ο Αργυρός και ο Νίνο… αυτό το κόλλημα όμως που έχει φάει ο Γιώργος δεν το καταλαβαίνω. Μου είναι αστείο».