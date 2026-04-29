Πηνελόπη Πλάκα: Όταν έφτιαξα την φανουρόπιτα, κατάλαβα ότι δεν πρέπει να είμαι σε αυτή τη σχέση

«Μπορεί να βρισκόμουν και σε σχέσεις με ανθρώπους που πραγματικά δεν ήθελα να βρίσκομαι» ανέφερε σε άλλο σημείο η ηθοποιός
Η Πηνελόπη Πλάκα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», που μεταδόθηκε το βράδυ της Τρίτης (28-04-2026) και μίλησε για την καριέρα και την προσωπική ζωή της. Παραδέχτηκε πως είχε ανασφάλειες και πως ορισμένες φορές βρέθηκε σε σχέση με ανθρώπους, που μπορεί και να μην ταίριαζε. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια θυμήθηκε πως τερμάτισε μια σχέση της, μετά από φανουρόπιτα που έφτιαξε.

Η Πηνελόπη Πλάκα δήλωσε μέχρι την ηλικία των 31 ήταν διαρκώς δεσμευμένη. Στη συνέχεια έμεινε μόνη και αυτή ήταν μια περίοδος εξαιρετική για την ίδια, όπως είχε αναφέρει παλαιότερα. Πλέον βρίσκεται σε σχέση και κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία. 

Σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή, η ηθοποιός είπε: «Εγώ για τρία χρόνια ήμουν ελεύθερη. Δεν είμαι πια.  Συνειδητά όμως ήθελα να είμαι ελεύθερη. Μου άρεσε πάρα πολύ η ελευθερία μου, δεν είχα μείνει και ποτέ μόνη μου. Δηλαδή από τα 18 μέχρι τα 31 ήμουν διαρκώς σε σχέση. Προφανώς λόγω ανασφάλειας να έχω κάποιον άνθρωπο. Μπορεί να βρισκόμουν και σε σχέσεις με ανθρώπους που πραγματικά δεν ήθελα να βρίσκομαι. Είναι αυτό που είπα πριν “μα πώς παντρεύονται και δεν είναι ευτυχισμένοι;”. Το έκανα, χωρίς να είμαι παντρεμένη».

«Πολλές κοπέλες στην ηλικία μου δεν βρίσκουν αγόρι. Οι συμμαθητές μας είναι παντρεμένοι. Δεν είναι όλοι ευτυχισμένοι. Και θα είναι για λίγο δυστυχώς. Κάποιοι από αυτούς που ξέρω που δεν είναι ευτυχισμένοι. Δεν ξέρω πώς πέφτουνε βέβαια στην πλάνη να είμαι με έναν άνθρωπο, να παντρευτώ και να μην είμαι ευτυχισμένος. Εγώ ας πούμε δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό», πρόσθεσε η Πηνελόπη Πλάκα.

«Μια φορά έκανα φανουρόπιτα και έλεγα “δείξε μου, Άγιε Φανούριε, ποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσω, να μείνω ή να φύγω από τη σχέση”» είπε σε άλλο σημείο η Πηνελόπη Πλάκα, για την απόφασή της να δώσει τέλος σε σχέση που είχε.

Η γνωστή ηθοποιός σε προηγούμενη συνέντευξή της ανέφερε πως βίωσε μια δύσκολη περίοδο μετά τον τελευταίο της χωρισμό, ξεκινώντας ψυχοθεραπεία.

