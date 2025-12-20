Πηνελόπη Πλάκα για τα τρία της χρόνια χωρίς σχέση: «Γούσταρα πάρα πολύ την ελευθερία μου»

Η Πηνελόπη Πλάκα παραχώρησε συνέντευξη στη Νάνσυ Παραδεισανού, στο κανάλι της στο Youtube. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τα προσωπικά της και εξήγησε τους λόγους που δεν έκανε σχέση τα τελευταία τρία χρόνια. Όπως είπε δεν το μετάνιωσε. Ήταν ένα διάστημα που κατάφερε να απολαύσει την ελευθερία της.

«Μόνο σοβαρές σχέσεις έχω κάνει στη ζωή μου. Δεν έχω κάνει μικρές σχέσεις και δεν είχα μείνει και μόνη μου. Τώρα τρία χρόνια ήταν ένα διάστημα που έμεινα μόνη μου και το χάρηκα πάρα πολύ» είπε αρχικά η Πηνελόπη Πλάκα.

«Το είχα ανάγκη, ήθελα να δω πώς είναι και είναι ό,τι πιο ωραίο έχω κάνει στη ζωή μου. Δεν νομίζω ότι πρέπει να τα βάζουμε όλα σε κουτάκια. Γούσταρα πάρα πολύ την ελευθερία μου», πρόσθεσε η ηθοποιός.

«Οι άνθρωποι δεν κάνουμε σχέσεις, όταν πραγματικά θέλουμε να υπάρξουμε μέσα σε σχέση. Κάνουμε σχέσεις για άσχετους λόγους. Γιατί φοβόμαστε τη μοναξιά, δεν μπορούμε τον εαυτό μας, θέλουμε κάποιος να μας δει. Θέλουμε κάποιος να μας αγαπήσει. Δεν είναι πάντα ο λόγος “τώρα θέλω να είμαστε μαζί, να είμαστε ένα”.

Αυτό ήταν που με έκανε να επιλέγω ανθρώπους. Επαναλάμβανα κάποια μοτίβα και δεν ήξερα για ποιον λόγο. Ήταν αντίδραση να επιλέξω έναν άνθρωπο για να κάνω μία σχέση. Αντίδραση σε αυτό που ένιωθα», συμπλήρωσε η Πηνελόπη Πλάκα στη Νάνσυ Παραδεισανού.

Όπως παραδέχτηκε στη συνέχεια η ηθοποιός, χώριζε τους συντρόφους της έχοντας αντιληφθεί πότε χάνει τον χρόνο της μέσα σε μια σχέση.

Τον Νοέμβριο του 2024, η Πηνελόπη Πλάκα είχε γίνει viral, όταν τα μαλλιά της πήραν φωτιά, κατά τη διάρκεια των γενεθλίων της. Η ηθοποιός δεν τραυματίστηκε και δεν χάλασε η διάθεσή της, όπως φαινόταν από το βίντεο που είχε δημοσιοποιηθεί.